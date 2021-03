Danza, la nueva apuesta cultural para los más pequeños.

El ocio para los más pequeños de la casa no falta ningún fin de semana en Sevilla, tanto capital como provincia. Ahora, con las nuevas medidas contra la Covid-19 ya se permite cierta movilidad y aumento de horarios, así que los amantes del teatro, los títeres o las exposiciones están de suerte.

Del 5 al 7 de marzo te proponemos diferentes iniciativas para disfrutar en familia:

Danza en la Sala Cero

En un país donde no existe el color, donde todo es blanco y negro, Pepa y David, junto al Mago Cornelius y su libro mágico, irán creando colores mediante los conjuros que dictan los estados de ánimo asociados a cada color. La aparición del malvado negro que no quiere que el mundo se coloree, provocará un inesperado hallazgo, el arcoíris, y con éste, descubrirán que todos los colores parten del blanco, que no hay color, sino luz. Psicolgía del color es una historia llena de humor, fantasía, pasión, furia y un sin fin de emociones, provocadas por él estado psicológico que provoca cada color. Psicología del color es un espectáculo creado por David Segura y la psicopedagoga Pepa Martín, que se podrá contemplar en la Sala Cero el sábado y domingo a las 12:00.

Mucho teatro en el Alameda

El Teatro Alameda del Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla continúa durante el mes de marzo ofreciendo lo mejor de las artes escénicas para el público infantil y familiar gracias a un ciclo plenamente asentado como es El Teatro y la Familia, que reúne una programación de primer nivel que ha convertido al Teatro Alameda en un espacio de referencia a nivel nacional.

La programación del mes de marzo del ciclo arranca este fin de semana con Acróbata y Arlequín, de los granadinos La Maquiné; espectáculo programado para los días 5, 6 y 7 de marzo que ha obtenido el Premio a la Mejor Caracterización, Ambientación y Vestuario en Feten 2020, Premio al Mejor Concierto Pedagógico en FestClásica 2020, y Premio al Mejor Espectáculo Infantil y Familiar en la Feria de Castilla y León 2019. Es una obra escénico-musical inspirada en el universo del circo de Pablo Picasso durante el periodo rosa (1904 -1907) y la música de las primeras vanguardias a través de los compositores Erik Satie y Francis Poulenc. El espectáculo es interpretado con canto lírico, piano en directo y escenificado con teatro de actores, títeres, sombras, objetos y proyecciones. Un actor narrador guía el espectáculo, recomendado para público familiar a partir de 6 años. La plástica, la música, el teatro de títeres realizados en diferentes escalas, coreografiados con técnicas variadas de manipulación, una cuidada escenografía e iluminación, junto con las proyecciones audiovisuales, son los recursos estéticos que emplea la compañía granadina para conseguir sus objetivos.Las funciones familiares se celebrarán los días 6 marzo (12:30 y 16:30) y 7 marzo (12:30).

Cuentos teatralizados en La Fundición

Kiriko, Medio Pollito Y Otros Cuentos está dirigido al público infantil, aunque también incluye connotaciones para el deleite de los adultos. Se trata, en definitiva, de lo que se denomina un espectáculo de teatro familiar.

Antonio Rodríguez Almodóvar y Farandulario Teatro se unen para poner en escena: Kiriko, Medio Pollito y Otros Cuentos. Este espectáculo está compuesto por cuatro cuentos de la colección: Cuentos de la Media Lunita, cuyo autor es Antonio R. Almodóvar.Farandulario Teatro utiliza los Cuentos de la Media Lunita como un espectáculo teatral que se convierte en mecanismo para la educación en valores en etapa escolar, aspecto que para Farandulario Teatro es una de sus líneas de actuación prioritaria.Habrá funciones el sábado 6 y el domingo 7 de marzo a las 12:00.

Títeres en El Viso del Alcor

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento organiza una representación de títeres a cargo de la compañía Búho Teatro que pondrá en escena la obra La granja. Las invitaciones deberán ser retiradas por un adulto y no se hacen reservas telefónicas.El espectáculo se realizará cumpliendo con todas las medidas de seguridad: el uso de mascarilla será obligatorio. En esta ocasión La Granja habla de la amistad. ¿Somos amigos? Quién no ha buscado alguna vez a ese amigo o amiga incondicional pero... ¿lo hemos encontrado? La historia transcurre en una granja en donde el cerdo, la gallina, el conejo y la vaca conviven amigablemente, pero como siempre hay alguien que mete la pata... Mañana viernes, a las 17:00 en el Centro Cívico Huerto Queri.