El ruido de terciopelo

Todd Haynes ya había abordado la memoria del pop-rock en su viaje a la era glam (Velvet Goldmine) y en su no menos audaz y enmascarado retrato poliédrico de Bob Dylan en I’m not there, donde, como recordarán, diferentes actores y actrices (Cate Blanchett) encarnaban al cantautor de Duluth en distintas etapas de su vida entendida como fábula y misterio.

La deuda con The Velvet Underground es en cierto modo una deuda con sus propios orígenes como joven espectador y cineasta de vocación off (Poison), y se salda ahora en la forma de un documental bastante heterodoxo que bebe de distintas fuentes discursivas para recorrer los orígenes, las confluencias y la corta vida (1964-1973) de la mítica banda del disco de la banana (1967) y de temas como Venus in furs o Heroin, desgranados en las trayectorias previas de cada uno de sus miembros, aunque con especial y obligado detenimiento en Lou Reed y John Cale, y el dibujo aquel periodo de esplendor contracultural (cuando la contracultura era la cultura) en el Nueva York de mediados de los sesenta y primeros setenta de la mano de Andy Warhol y la peculiar fauna artística e invitada que pululó por los salones de The Factory, mítico crisol creativo donde se citaron la poesía, la música, el arte, la fotografía, la publicidad o el cine y punto de encuentro para una curiosa mezcla de outsiders, malditos y snobs de una ciudad en plena efervescencia.

El formato expandido elegido por Haynes asume así formas y texturas de vanguardia, del cine experimental y reflexivo de aquellos días, y pone cierta distancia estética y narrativa sobre los hechos y su mitología rockera, que se remontan a la infancia y la juventud de un Reed siempre problemático y en lucha contra sus fantasmas, y un Cale de perfil más sofisticado y culto emigrado desde Gales y fascinado por John Cage o La Monte Young, para partir la pantalla en dos y hacer dialogar o confrontar materiales de archivo y filmaciones inéditas de la banda, en un interesante collage entre voces (algunas resonando desde la tumba), músicas e imágenes por las que desfilan y dejan testimonio, sin demasiado asomo de nostalgia, Cale y Maureen Tucker, únicos supervivientes de la banda, junto a amigos, colegas y testigos privilegiados que, como el cineasta Jonas Mekas o el cantante Jonathan Richman, dan cuenta de las interioridades, el contexto, los procesos creativos, los conciertos, las giras, los roces, adicciones y caracteres de aquellos cuatro jóvenes a los que se sumaría la voz y la belleza gélida y espectral de la alemana Nico en un puñado de discos, cinco entre 1967 y 1973, tan sólo dos de ellos con la participación de Cale, que pusieron el rock patas abajo con sus nuevas sonoridades, texturas, tiempos y conceptos de puesta en escena desde la improvisación, la vanguardia y un incontestable espíritu punk.

El resultado se parece a una de esas películas de Warhol que se proyectaban en las actuaciones de banda, una hermosa mezcla de cacofonías, imágenes que chocan unas con otras, flashes de la banda en su esplendor y testimonios que dan a la historia una perspectiva de 360 grados, casi como un disco de la banda fruto de la confluencia y la combinación de elementos opuestos y de versa procedencia para crear algo tan poético como perverso.

Another Way Film Festival: cine y sostenibilidad

Filmin y una plataforma propia (Another Plataforma) también acogen contenidos de la 7ª edición del Another Way Film Festival. Bajo el lema “Aunemos esperanzas”, del 21 al 28 de octubre, el festival ofrece una amplia programación atenta al ecologismo y la sostenibilidad a través de historias que difunden un tipo de vida en coherencia con el planeta.

Repartidas entre documentales, ficción y cortometrajes, las cintas abordan temáticas como el cambio climático, la pérdida o el deterioro de la biodiversidad o el vínculo del ser humano con las demás especies.

Así, por ejemplo, en Filmin puede verse desde hoy mismo Bird island (2019), ambientada en un curioso refugio donde las aves y las personas que sufren luchan por redescubrir el deseo de vivir; The People vs. Agent Orange (2020), un documental sobre las consecuencias a largo plazo del defoliante tóxico conocido como Agente Naranja lanzado sobre Vietnam por los norteamericanos; The story of plastic (2019), que analiza las consecuencias de la contaminación causada por plásticos en la salud del planeta y las personas; Bajo fuego (2020), que retrata el desenlace de la paz para un grupo de campesinos cocaleros del suroeste de Colombia; o Lords of water (2019), sobre ese nuevo oro que es el agua, cada vez más precaria y preciada.

El estreno de la semana: 'Quién lo impide'

El eco de ‘Crónica de un verano’ (1961) de Rouch y Morin resuena actualizado en este proyecto colaborativo entre Jonás Trueba y un puñado de adolescentes que intentan dar cuenta de sus propias inquietudes generacionales al tiempo en que se reconstruyen desde la ficción algunos sueños, frustraciones y anhelos particulares. Una cinta ambiciosa en su metraje (tres horas y media) que aspira a dar la voz, la palabra y la imagen a quienes normalmente no las tienen.