Empleo a baja temperatura en Cruzcampo

Antonio, que salió de la Escuela a hacer prácticas al Can Jubany (una estrella Michelin) de Barcelona y allí se quedó. “A Cataluña llegué un poco asustado, a las dos semanas me hicieron jefe de partida y tuve que echarle bemoles. Llevaba una sección de la cocina, tenía platos a mi cargo ya, y en un restaurante con una estrella Michelin ya tienes bastante con eso. Irte fuera te hace crecer, te curte, aunque hubo compañeros que lo pasaron mal”.

Y este precoz y emergente cocinero tiene claro que hoy, sin tecnificación, es imposible dar rienda suelta a una profesión tan vocacional: “En la escuela aprendí desde las técnicas culinarias hasta el ínglés específico de la rama, el cocinado a baja temperatura en el horno, las técnicas al vacío... Y todo lo aplico , lo plasmo en el trabajo y en la vida. Como soy el jefe de cocina, cuando veo que el que llega no tiene formación de cocina, sé que no se va a quedar. Se ve al momento, sólo en la forma de coger un cuchillo. En un restaurante, en el que tienes que correr tanto, un chaval que está a verlas venir no dura. Hay que resolver y rápido. La formación es el principio”.

El teléfono ‘murió’ por Obama

Antonio Marín trabajó en los fogones del Bache San Pedro la noche que de repente apareció para cenar Barack Obama con su amigo, el ex embajador de Estados Unidos James Costos. Lógicamente, la publicidad fue inmejorable. E instantánea: “Quemaron un teléfono con llamadas el primer día, tras conocerse que comió Obama. El teléfono murió del aluvión de llamadas. Yo me enteré quince minutos antes de la llegada. Sabíamos que iba a llegar alguien importante, vimos agentes de policía en la puerta y por el movimiento nos dijimos: “Aquí no va a venir el embajador solo, aquí va a venir alguien más”. Y muy poco antes nos dijeron que era Obama. La comida era la que era, no se le iba a poner nada fuera de carta y el trato de ellos fue muy sencillo. No detallo lo que comieron porque nos los exigieron por motivos de seguridad”.