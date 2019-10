Las entradas para ver a Green Day en los MTV EMA de Sevilla, a la venta el 17 de octubre

La MTV ha confirmado que los que quieran acudir al gran concierto de Green Day en Sevilla, que se celebra en la Plaza España será a través de entradas. Para aquellos formen parte de la lista de mails que la banda tiene registrada podrán acceder a la preventa de entradas el martes 15 de octubre.

Los fans de Green Day podrán conseguir entradas exclusivas y limitadas para el concierto a partir de las 11:00h del martes 15 de octubre, a través de un código especial y un enlace enviado a la lista de mails de la banda.

Y las entradas para el público general estarán disponibles el jueves 17 a través de la web del Corte Inglés. La ocasión reunirá a miles de personas que verán a la banda en directo, siendo una ocasión única ya que no habrá más conciertos en España de Green Day.

El evento cerrará la MTV Music Week en la espectacular Plaza de España el sábado 2 de noviembre. El concierto será además el previo a los MTV EMAs Sevilla 2019, que se emitirán en MTV España en directo.

SPAIN! We’re playing @MTV World Stage Seville on 11/2 @ the Plaza de España⚡️We’ve set aside some tickets for the pre-sale for our mailing list. It starts tomorrow @ 11am CET. Sign up by 8pm CET today to get the code https://t.co/kajLHqYKVu⚠️⚠️ WARNING these will go fast ⚠️⚠️ pic.twitter.com/zeEfvyJP09