La Fundación Tres Culturas programa un mes de febrero lleno de cultura

La Fundación Tres Culturas se adentra en el mes de febrero con una amplia programación cultural que va del cine a la música pasando por la literatura o la fotografía. Debido a la actual crisis sanitaria, algunas de estas actividades pueden verse modificadas.

Programación de febrero en la Fundación Tres Culturas

La primera de las actividades programadas para el próximo mes de febrero se trata de la presentación virtual de No hay tierra sagrada para los vencidos, de Javier Martín, y de The Libyan Crossroads, de Ricardo García Vilanova. Será el 4 de febrero a las 18:00h desde las redes sociales de la Fundación.

La crisis migratoria. 4 de febrero

El año pasado, Javier Martín y Ricardo García Vilanova estuvieron viajando a largo de toda la ruta central de la migración a Europa, desde Níger y Mali a Libia, pasando por el propio Mediterráneo y Europa. El resultado de tal viaje ha sido un trabajo conjunto, con multitud de entrevistas y palabras de los propios protagonistas. Publicado por la editorial Blume bajo el título No hay tierra sagrada para los vencidos y The Libyan Crossroads: pasaje mortal a Europa. De hecho, son dos libros. Uno de fotografía con imágenes tomadas en Libia y los países de la zona desde 2011 y hasta el 2020, y otro sólo de texto que repasa la historia del Sahel, el impacto de la caída de Al Gadafi y la actual guerra en Libia, y que explica cómo funcionan las mafias dedicadas a todo tipo de contrabando de armas, personas y combustible que articulan el norte de África y el Sahel y que incluso negocian en Europa.

Las fotografías documentan la guerra en Libia desde la revolución de 2011, momentos de la crisis migratoria del 2015, la guerra contra el estado Islámico en 2016 y los naufragios y los últimos rescates del Mediterráneo. Hay fotos únicas de las cárceles del ISIS, de centros de detención de migran

tes, de salidas en el desierto en Níger, etc.

El encuentro se podrá seguir a través de la plataforma virtual Zoom de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y/o a través de la página de Facebook de la Fundación. Para asistir es necesario inscribirse previamente.

Los beneficios del yoga. 12 de febrero

La siguiente actividad esta programada el 12 de febrero y pertenece al ciclo Cita Intrepida, donde se podrán conocer los beneficios del yoga de la mano de Lemon Yoga. Será a las 18:00, en la sede de Lemon Yoga y de manera virtual.

Desde el barrio de San Lorenzo en el centro de Sevilla, Lemon Yoga se convierte en la propuesta que buscan cada vez más personas que desean practicar yoga de la mano de profesionales que se dedican en exclusividad a esta práctica.

Lemon Yoga es un proyecto de Fátima, Corrine y Roberto que comenzaron compartiendo un camino de aprendizaje que culminó con esta creación conjunta. Esta Cita Intrepida permitirá conocer algunos detalles del proyecto para continuar con una práctica impartida en el centro y que también podrá seguirse online a través de la plataforma Zoom.

Se trata de una actividad gratuita que proporciona el material necesario en un ambiente adecuado, con todas las medidas sanitarias para el desarrollo presencial de la actividad. Las plazas son limitadas y el acceso es gratuito mediante inscripción para presencia física en la sede de Lemon Yoga. También se puede seguir online a través de la plataforma Zoom.

Concierto de Maleso. 18 de febrero

Un año más, la Fundación Tres Culturas dedica febrero a la cultura andaluza. Por ello, el concierto de este mes correrá a cargo de un artista andaluz con excelentes críticas y más de una docena de álbumes editados.

Martín León Soto, conocido artísticamente como Maleso, se inició en la música en los años 80, tocando en grupos pop sevillanos como Tiernos Mancebos, Las Balas y Sur Pop. Desde 2009 publica sus discos en solitario como Maleso, nombre con el que ha grabado una docena de trabajos.

Partiendo de influencias principalmente anglosajonas y poperas incorpora sonoridades de otros continentes y estilos como el musical de Broadway, el jazz, el bolero, o incluso la copla, para generar un estilo muy personal, en el que las letras han ido ganando preeminencia, agilidad y sentido del humor.

El próximo jueves 18 de febrero, a las 18:30, Maleso compartirá escenario con otros grandes músicos colaboradores en su último álbum: Fracasos que no me explico, presentado en un lujoso doble LP en vinilo blanco y negro, en el que han colaborado músicos de la talla de Benito Peinado (Dulce Venganza) o Pedro Cruz (Los Picapiedras). Invitaciones disponibles.

'Las artes del libro'. 25 de febrero

La Cátedra Al-Andalus organiza el ciclo Las artes de la España islámica. Legado, trascendencia, actualidad que tiene como objetivo acercar a un público amplio tanto la variedad y riqueza del patrimonio andalusí y su vigencia a lo largo de los siglos, como los últimos descubrimientos y debates sobre el tema. El ciclo está dirigido a una audiencia general, así como a un público más especializado, con objeto de servir como introducción a un ámbito poco conocido o como punto de partida para un estudio más profundo.

La segunda sesión del ciclo, titulada Las artes del libro se celebrará el jueves 25 de febrero a las 19:30h. La conferencia será impartida por José Miguel Puerta Vílchez, arabista y profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada.

La ponencia se podrá seguir en directo en la cuenta de Facebook de la Fundación Tres Culturas. Los asistentes a un mínimo de cinco sesiones recibirán un diploma de asistencia de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo así como una publicación sobre arte andalusí.

Sábados de Cine

Continúan las sesiones de cine los sábados a las 12:00 en la sede de la Fundación Tres Culturas. La inscripción es imprescindible en la web www.tresculturas.org. Aún no está disponible la cartelera de febrero, pero para los interesados, este sábado, 30 de enero, se proyectará El maravilloso reino de Papa Alaev (The Wonderful Kingdom Of Papa Alaev), de Tal Barda, Noam Pinchas (Francia, Israel, 2016, 74 min.). Acceso con invitaciones.