Gymkhana de las Lenguas de Magallanes y Elcano, este sábado en Sevilla

La Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (Aceia) se suma por quinto año consecutivo a la celebración del Día Europeo de las Lenguas. En esta ocasión, Aceia ha diseñado una serie de actividades, entre ellas una gymkhana en las calles del centro, teniendo como leit motiv la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano el crisol de culturas y lenguas de su tripulación.

Así, bajo el lema La Travesía de las Lenguas de Magallanes y Elcano con ACEIA/The voyage of the Languages of Magallanes and Elcano with ACEIA se vienen realizando actividades en las más de 160 escuelas de toda Andalucía, durante toda esta semana.

Como colofón, Aceia celebrará este sábado, 28 de septiembre, en Sevilla, y en colaboración con Engranajes Culturales, una Gymkana de las Lenguas en la que participarán 100 niños.

La actividad es gratuita pero es necesario realizar una inscripción previa en la wev eventbrite.

Gymkhana de las Lenguas de Magallanes y Elcano

Aceia quiere centrarse en la Primera Vuelta al Mundo para conmemorar el Día Europeo de las Lenguas 2019 y afrontarla desde el punto de vista de las lenguas, potenciando la idea de que gracias a aquella fabulosa travesía, el mundo nunca volvió a ser el mismo. A partir de ese momento, se rompieron muchas barreras desconocidas hasta entonces y se abrieron las puertas de un nuevo mundo, en el que los idiomas fueron protagonistas indiscutibles, en el primer ejercicio de Globalidad de la historia universal.

La expedición se componía de un total de cinco naos, con 239 hombres a bordo (1ª Trinidad, con 62 personas; 2ª San Antonio con 57 ; 3ª Concepción, con 44; 4ª Vitoria, con 45; y 5ª Santiago, con 31). La procedencia era Española (147 hombres, un 60%); Italiana (27 hombres, 11%); Francesa (15 hombres, un 6%); Portuguesa (29 hombres, un 12%), pero también en menor proporción provenían de Grecia, Inglaterra, Bélgica, Alemania o Malasia.

¿En qué idiomas hablarían durante el trayecto? ¿Y en las diversas escalas, cómo se comunicarían con las personas que iban conociendo? ¿Cómo se harían entender? ¿Cómo convivirían tan diferentes culturas, comportamientos y formas de vida? ¿Qué visiones y aportaciones realizaría cada persona al conjunto de la Expedición?

Para encontrar respuestas y como colofón a todas sus actividades, Aceia celebrará este sábado 28 de septiembre en Sevilla la Gymkhana de las Lenguas de Magallanes y Elcano con Aceia, organizada en colaboración con Engranajes Culturales. Así, un total de 100 niños y niñas partirán a las 11:00 de la Torre del Oro, divididos en cuatro grupos de 25 personas, para realizar un total de seis pruebas en diferentes idiomas en los lugares más emblemáticos de esta aventura, como el Archivo de Indias, San Telmo, el Río Guadalquivir, la propia Torre del Oro, los Jardines del Cristina o la Casa de la Moneda.

Para ello, contarán con la inestimable ayuda del profesorado de las escuelas de Aeia y sobre todo de cuatro protagonistas de excepción: Magallanes, Elcano y dos polizones, quienes les mostrarán todos los aspectos de esta colosal aventura: desde la propia navegación y las escalas del viaje, hasta la alimentación, la botánica, las especias que encontraron, sin olvidarse de las formas de vida y los perfiles de cada persona que formó parte de la expedición: desde sus protagonistas principales hasta cada uno de los representantes de la sociedad de entonces: el médico, el grumete, el escritor, el músico o el marinero raso).

La Gymkhana finalizará a las 13:00 con una entrega de Premios en la Sala Magallanes, en el Paseo Marques de Contadero, gracias a la colaboración de Turismo de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, y el patrocinio de Cambridge English Language Assessment; Pearson España; Richmond-Santillana; Edebe Publishing; Trinity College of London; y Language Cert. Una foto de familia de todas las personas participantes, patrocinadores y colaboradores pondrá fin a esta extraordinaria aventura del siglo XXI.