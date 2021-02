La Herrería , todo un lujo culinario

¿Cómo surgió La Herrería?

- Ya hace un año que estamos abiertos. Desde entonces y a pesar de la crisis sanitaria, estamos muy contentos. El proyecto funciona porque, cuando decidimos abrir mi hijo y yo, apostamos por la calidad y el servicio, aspectos que los clientes valoran mucho.

En un barrio joven, con muchos bares, ¿qué hace distinta a La Herrería?

- En nuestra ubicación hay más de veinte negocios. Aún así, ofrecemos productos de primera, con carnes espectaculares, pescados y mariscos. Además, trabajamos mucho las sugerencias diarias y todo maridado con una carta de vinos muy seleccionada. En definitiva, una cocina muy buena y elaborada de la mano de José Manuel, mi hijo, y Paco de Vallas Ponce, antiguo jefe de cocina del Asador Azafrán. Ellos son los que están haciendo las cosas realmente bien.

Todo con el impedimento Covid-19...

- Pues no se lo puede uno ni imaginar. Con 53 años me lanzó a montar mi primer negocio y al mes tienes que cerrar con la incertidumbre de cuándo y cómo se abrirá. Han sido meses muy duros en los que la cabeza no para de dar vueltas. Aún así, lo más importante es que el negocio está respondiendo y estamos a un nivel bastante alto y eso se ve reflejado en nuestros clientes.

Hábleme un poco de la cocina...

Trabajamos productos de todas partes de España aunque nuestra especialidad es el asado, el cochinillo de Segovia, el lechazo de Burgos y el chuletón de buey certificado gallego. Además, en la carta se pueden encontrar especialidades como los espárragos a la plancha con foie, pulpo a la parrilla con crema de boletus, mollejas de cordero o el pimiento del piquillo relleno de cordero a la miel con crema de puerros.

¿Cómo atisba el futuro de La Herrería?

- Lo principal es consolidarse donde estamos, eso es fundamental. No descartamos algún día poder abrir algún otro negocio porque tengo mucha clientela del Aljarafe de mi etapa en el Asador Azafrán. De todas formas, cuando se tiene todo controlado es cuando hay que dar el siguiente paso.