Así es 'La Sirena' que emergerá del río en el Festival del V Centenario en Sevilla

'La Sirena', una escultura de bronce de tres metros de alto, emergerá del Guadalquivir esta semana. Lo hará durante el espectáculo que ofrecerá La Fura dels Baus, Sphaera Mundi: Todas vamos en el mismo barco, junto a la Nao Victoria, dentro de las actividades programadas en el Festival Marítimo conmemorativo del V Centenario de la I Vuelta al Mundo.

La nave La Naumón, anclada en el Cantábrico, podrá presumir a partir del próximo día 10 de septiembre de ser la elegida para portar a Poseidonia, además de convertirse en una de las pocas naves del mundo que va a contar hoy en día con un mascarón de proa que la protegerá en su próxima singladura. Esa noche, la del sábado, nacerá del Guadalquivir "el espíritu del mar", La Sirena Poseidonia, una obra realizada por el artista Pol Camps, que ha querido plasmar en esta escultura a la mujer en todas sus facetas (esposa, madre, amiga, hija, etc.) y los valores que representa.

El autor madrileño, afincado en Asturias, ya hizo en 2016 una instalación referida a la víctima de la violencia machista Aisha Ibrahim Duhulow, que marcó su carrera. La obra fue expuesta en el Ayuntamiento de San Javier, llamando la atención a nivel internacional. Ahora, vuelve a manifestar su asombro ante lo inconcebible, mostrando una realidad con forma de sirena, la visión de una mujer corriente, veterana, "en la que puedes sentir la potencia de los latidos de la tierra dentro de ella".

Para Camps embarcarse en el proyecto de realizar una imagen, icono del barco que dará la vuelta al mundo divulgando la sostenibilidad del planeta azul, no fue difícil. "Soy navegante, un mascarón de proa es una expresión artística magnífica, tienen vida y alma, una obra para una nave que desplegará sus velas artísticas y tecnológicas rememorando la vuelta al mundo en homenaje a una de las gestas marítimas más importantes de la historia y con un fin medioambiental. Carlus Padrisa, en su innata actitud, no me puso condición".

Así es 'La Sirena'

La Sirena que guiará La Naumón por el mundo, mide 3 metros y está realizada en bronce con una textura donde el autor deja su rastro, la patina con colores marinos y astrales embellecen su piel dentro y fuera del agua. Corona su cabeza un corona con forma de cabeza de dragón de mar, la de sus escuderos. Dos meses y medio ha sido el tiempo empleado para terminar la figura que mira el barco y a su vez transmite valentía y poder. "Imaginé a nuestra dauphine, a esta mujer cotidiana, saltando sobre la proa del barco disfrutando del placer de todo".

Este proyecto es complejo, incontables son las personas que han intervenido: "Un proyecto romántico, complejísimo, apasionante, te diría que la mayoría sentimos lo mismo desde el principio, ella está viva, nos canta, y nos enamoró, no por ser sirena, no por ser el espíritu del mar, del planeta azul, sino porque representa a la mujer, sus valores y es libre".

Pol Camps, artista con gran iniciativa y ciertamente instruido en sirenas, tiene amplia experiencia como creativo, trabajó durante muchos años en el mundo de la publicidad. Ha participado y desarrolla iniciativas para la recuperación del patrimonio cultural, interviene en la restauración de algunos edificios históricos, entre otros el convento del Carmen de Pastrana de la Orden de los Carmelitas, o desarrollando iniciativas para la recuperación de diferentes edificios, como el barroco Monasterio de San Ginés de la Jara en Cartagena.

El mascarón de proa y la Fura dels Baus

Carlos Padrisa, director de la Fura, y Camps se conocieron en La Haya en 2016, en casa de la pintora Lita Cabellut, donde pasaron varios días. "Pedro Lapique había elaborado la alquimia para este enlace y de ahí surgió una colaboración muy especial, una ópera de Rossini encargada a Padrisa para el festival de Pesaro, donde Cabellut diseñó los trajes de los actores y pintó cuadros. Me invitaron para registrar las emociones del encuentro, fueron unos días extraordinarios, ver la creación de la producción de una ópera entre dos genios del arte, la creatividad fue prodigiosa, la pasión por el arte, la profesión, pero sobre todo el talento, inigualable, como la experiencia”, comenta Camps. En esos días también llegaría el proyecto de La Naumón.