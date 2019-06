Manuel Carrasco en 15 canciones

Todo está preparado para el concierto que Manuel Carrasco ofrece este viernes en el Estadio Benito Villamarín. Después de que el artista agotase las entradas para su espectáculo en cuatro horas y volver a colgar el cartel de no hay billetes en la segunda remesa de localidades que se sacaron al mercado hace unos días, la expectación es máxima. No es para menos, el cantante dejó el listón muy alto en su última visita a Sevilla y sus seguidores están ávidos de escuchar en directo las letras del onubense. Con temas tan emblemáticos como Mujer de las mil batallas o No dejes de soñar, el de Isla Cristina sabe tocar la fibra o encender la mecha en cada una de sus canciones. Éstas son algunas de las más emblemáticas de su carrera.

Mujer de las mil batallas

Probablemente sea la canción más aplaudida de la carrera de Manuel Carrasco. Una inyección de energía para las mujeres con cáncer, Mujer de las mil batallas es todo un himno. Positiva, de apoyo y toda una oda a las mujeres que día a día superan esta enfermedad, esta canción habla directamente a esas mujeres para decirles que sean fuertes y que no están solas. Siempre revuelve sentimientos escuchar al de Isla Crista cantar esta canción tan empoderadora.

Soy afortunado

El vínculo de Manuel Carrasco con el carnaval es evidente. Con su tierra Isla Cristina siempre en la boca (y el el corazón), el cantante siempre que tiene ocasión recuerda sus años de juventud saliendo en los carnavales de su pueblo. Por eso, no es de extrañar que el compositor haga acopio de sus tradiciones y en uno de sus trabajos. Soy afortunado, el pasodoble que incluyó en Confieso que he sentido, es una de las canciones preferidas de su público.

Sabrás

Tiene quince años pero por ella no pasan los años. Sabrás, del álbum que Manuel Carrasco sacase en 2004 con su mismo nombre, es una de las joyas de la corona del onubense. Una relación que llega a su final, aunque uno de los miembros de la pareja siga perdidamente enamorado, el ingrediente perfecto para que una canción tenga éxito. Aunque no sólo la letra dota de fuerza a este tema, su ritmo aflamencado invita a bailarla en los conciertos. Además, merece la pena ver su videoclip. Un jovencísimo Manuel Carrasco, con melena y a lo loco, ya pisaba fuerte para convertirse en el artista que es hoy.

Y ahora

La canción del desamor por antonomasia. La de la distancia y el sentimiento, la del sufrimiento constante. Y ahora, otro de los baluartes de las canciones de Manuel Carrasco, es un tema con el que los sentimientos siempre están a flor de piel. Los amores de juventud, los prohibidos y los platónicos vienen a la mente de cualquiera que escuche aquello de a veces caigo en el recuerdo de tus manos con mis manos y me hace sonreír.

Siendo uno mismo

Toda una declaración de principios, esta canción es la forma en la que Manuel Carrasco se reivindica como persona y como artista. La historia de su vida, sus miedos y los obstáculos contra los que se tuvo que enfrentar para llegar a lo que es ahora se palpan en todos y cada uno de estos versos con los que el público empatiza y termina por hacerlos suyos. Porque, ¿quién no quiere ser uno mismo en cualquier parte? Sobre todo si es el artista el que invita a hacerlo: Por eso ahora si me escuchas, no te rindas, siéntete libre y orgulloso de quien eres.

Que nadie

Manuel Carrasco parece tener una sensibilidad especial a la hora de captar la realidad que hay a su alrededor, sobre todo en el caso de las mujeres. Si en Mujer de las mil batallas el compositor quería homenajear a las mujeres que padecen cáncer, en Que nadie el artista trata de empoderar a las mujeres que viven una situación de maltrato. Que nadie te obligue a morir cortando tu alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir, canta el artista. Para este tema, además, el cantautor contó con su compañera Malú.

Uno x uno

Se ha convertido, junto con Amor planetario, en la canción con más impacto del disco Bailar el viento (2015). No sólo el desamor convierte a una canción en un exitazo. En el caso de Uno x uno, la declaración de amor que hace el artista y el buen ritmo de la melodía convierte a esta canción en una de las preferidas en los conciertos. Tanto gusta entre los seguidores, que muchos han hecho sus propias versiones para cantarlas en bodas, bautizos, ferias y comuniones.

Ámame otra vez

La primera vez que cantó esta canción fue en su disco Tercera parada (2006). En aquella primera presentación, Ámame otra vez se mostraba con una canción una súplica camuflada en una movida melodía. El artista sabía todo el potencial de la letra y quiso transformarla por completo en su recopilatorio Confieso que he sentido (2013). En esta ocasión presenta el tema en versión acústica, dotándolo de muchos más matices y convirtiéndolo en uno de los preferidos del público.

Llámame loco

La sorpresa de La cruz del mapa (2018). Aunque el artista eligiese Me dijeron de pequeño y Déjame ser como cartas de presentación a su nuevo trabajo, Llámame loco tiene todas las papeletas para convertirse en uno de esos temas con los que el artista cree ese clima de magia en sus conciertos. Los ingredientes, los tiene: letra, intensidad y desgarro. Sólo hay que esperar al concierto de este viernes.

Tan sólo tú

Es todo un clásico y también cuenta con dos versiones. La primera de ellas, publicada en su disco Tercera parada (2006), es una canción movida en la que Manuel Carrasco le presenta sus intenciones a una joven de la que está enamorado. En la segunda, publicada en Confieso que he sentido (2013), la temática sigue siendo la misma pero el ritmo se vuelve mucho más rockero, dotando de más fuerza todavía a la canción. En los conciertos siempre es un momento de subidón, tanto para él como para sus seguidores.

No dejes de soñar

El himno de los soñadores, el impulso para los que no se rinde aunque le pongan millones de obstáculos por delante. Una dosis de optimismo para aquellos que están abatidos y no saben cómo seguir adelante. Manuel Carrasco crea con esta canción un perfecto clima para comerse el mundo después de escuchar el primer acorde. Si en el disco Confienso que he sentido (2013) suena mágica, en directo es casi como tocar el cielo.

Sígueme

Aunque no sea de las letras más profundas de Manuel Carrasco, esta canción, del disco Inercia (2008) es de las preferidas por el público en los conciertos. Alegre, positivo y con mucho ritmo, este tema parece poseer al artista en los directos. Tanto que, al final de la canción, el artista termina por tirar su pandereta al público.

Aprieta

Otra canción que provoca subidón en los directos. La letra, que busca inyectar una dosis de energía en alguien que se está ahogando, combina a la perfección con su ritmo para hacer de este tema uno con los que más conecta el artista con el público. Al grito de ¡súbele!, los fans sólo pueden responder ¡aprieta! Pero si la vida te aprieta, no olvides de decirle a tu alma que puedes con ella... ¿Quién no se vuelve positivo al escuchar esta frase?

Yo te vi pasar

Una canción que no necesita explicación, que no necesita un porqué. Escucharla y sentirla es suficiente. Todo el que ha tenido un gran amor sufre y disfruta a partes iguales con esta canción, que es un trocito de Isla Cristina que Manuel Carrasco regala a sus seguidores. No está en ningún disco, porque el onubense la compuso para una agrupación de carnaval de su tierra, por eso es más mágica si cabe. Llore, sonría o piense en aquel amor, pero no deje que el día pase sin escuchar esta canción. Poesía pura.

Desde aquí del otro lado

Acaba de cumplir dos añitos y puede que todavía no sea consciente de los regalos que le ha hecho su padre. En La cruz del mapa Manuel Carrasco le dedica a su pequeña Clhoe Mi única bandera, aunque la verdadera obra maestra es Desde aquí del otro lado, el tema que le compuso antes de que naciera. Su forma de describir el embarazo de su pareja, la espera, los nervios, la ilusión y el querer a alguien al que ni siquiera has visto... todo concentrado en una canción que toca la fibra tanto a los que han sido padres como a los que no. En sus ojos tu mirada va traspasando mi alma en un suspiro de amor, nada más que añadir.