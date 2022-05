Son muchos los comentarios acerca de la dieta cetogénica, de hecho, es un tipo de dieta que genera una gran confusión. Sus detractores afirman que seguir esta alimentación puede ocasionar problemas en los riñones e hígado, mientras que para sus adeptos es la panacea para gozar de una mejor salud. Sin embargo, la cetosis no es algo nuevo, es un proceso metabólico natural que ha existido desde siempre.

Ahora que el verano está a la vuelta de la esquina y querer cuidar nuestra alimentación es algo mucho más común, los expertos del método Lev, compañía experta en dieta y nutrición, quieren derribar mitos y aportar todos los detalles acerca de este modo nutricional que, no sólo no es negativo, sino que aporta beneficios para nuestra salud, si se realiza de forma correcta y con control experto.

¿Qué es la dieta citogénica?

La dieta cetógenica es aquella que genera la llamada cetosis: un estado metabólico que, para funcionar, el cuerpo limita el uso de la glucosa y comienza a depender de cuerpos cetónicos y ácidos grasos. Como detallan los expertos de Lev: "Cuando hacemos un ayuno intermitente o realizamos una dieta muy baja en carbohidratos, el cuerpo no puede tirar tanto de la glucosa y busca energía en otras fuentes. Es en este momento cuando entramos en cetosis, que es el proceso por el cual nuestro hígado, con reservas de glucógeno bajas, empieza a producir más ácidos grasos y, al poco tiempo, cuerpos cetónicos. Al entrar en estado de cetosis, nuestro organismo comienza a utilizar las reservas de grasa como fuente principal de energía consiguiendo una pérdida rápida de grasa. Para que esto suceda, debe existir un déficit calórico porque si no, no se logrará perder peso, aunque sí se tendrá otro tipo de beneficios".

Mitos y verdades de la dieta citogénica

Es muy importante desterrar mitos e identificar aspectos de riesgo asociados a la dieta cetogénica: