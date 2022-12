La ONCE reúne a 250 personas mayores ciegas que viven solas para compartir la Navidad

La soledad no deseada es uno de los grandes males de los últimos años que se ceba, sobre todo, con las personas mayores. La ONCE reúne en Sevilla hasta el próximo 2 de enero a un grupo de 250 personas ciegas o con discapacidad visual grave que viven solas para compartir la Navidad en el Hotel Ilunion Alcora de Sevilla. Se trata del programa de Vacaciones Sociales Navidad en Familia 2022 que organiza la ONCE para toda España y que propicia que muchas personas senior no pasen estas fiestas navideñas en soledad.

Participan 250 personas ciegas y con deficiencia visual, mayores de 55 años, que no disponen de compañía familiar con la que compartir estas fechas o que se encuentran en situación de mayor necesidad social. La ONCE les ayuda financiando gran parte del coste total del viaje y ofreciéndoles un espacio para la convivencia.

Un equipo conformado por 11 monitores especializados y un coordinador, será el responsable de ocupar su tiempo libre con un programa de actividades que incluyen desde actuaciones musicales, talleres y dinámicas de grupo, baile o gimnasia hasta la realización de diversas excursiones que recorrerán los principales puntos de interés turístico de la capital hispalense y su provincia.

El programa incluye, por supuesto, cenas y almuerzos de gala especiales para los días más significativos y cotillón en Nochevieja.

Aunque la mayor parte de los asistentes proceden de la Comunidad de Madrid y Cataluña, habrá participación del resto de Comunidades Autónomas. El 27 de diciembre el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, junto con el director general adjunto de Servicios Sociales para Personas Afiliadas, Andrés Ramos, el director ejecutivo de Promoción Cultural, Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte, Ángel Luis Gómez, y otros representantes del Grupo Social ONCE, visitarán este grupo tan especial para compartir con ellos unas horas y desearles de parte de toda la Institución los mejores deseos para 2023.

Tras el paréntesis obligado por la pandemia en 2020, el año pasado se retomaba esta actividad con muchas precauciones, y es en esta vigesimosegunda edición del Programa de Vacaciones Sociales que organiza la ONCE en las fiestas navideñas donde podrán definitivamente disfrutar de la máxima normalidad en la capital andaluza, siendo esta comunidad autónoma la que más destinos ha albergado, empezando por El Puerto de Santa María (Cádiz), Almuñécar (Granada) o Fuengirola (Málaga), seguida por la costa de levante como Benidorm y Calpe, entre otros.

Previniendo la soledad

Con el fin de garantizar una respuesta institucional para los casos de mayor necesidad social, en 2019 la ONCE aprobó un programa específico de prevención y lucha contra la soledad no deseada denominado A tu lado siempre, en cuyo seno se enclava esta iniciativa. Para este año se ofertaron 250 plazas a fin de que nadie que lo necesite se quedara fuera de este turno vacacional.

Su finalidad principal es ofrecer un espacio acogedor a todas aquellas personas ciegas y con deficiencia visual grave, mayores de 55 años sin actividad laboral, que no cuentan con acompañamiento familiar para pasar las fechas más significativas de la Navidad, contribuyendo a su bienestar mediante este turno de vacaciones tan especial, y posibilitando que puedan pasar estas entrañables fechas en compañía de otros mayores, con el apoyo de la Organización.

La ONCE desarrolla cada año el Programa de Vacaciones Sociales para su colectivo de mayores, dado el alto beneficio que proporciona la participación en este tipo de actividades de carácter social, cultural y turístico-recreativo, ya que redunda en la mejora de la calidad de vida del colectivo. Para 2023 se ha previsto una oferta de más de 2.800 plazas entre los diferentes Centros Territoriales que la ONCE tiene en todas las Comunidades Autónomas, aunque el turno de Vacaciones Sociales ‘Navidad en Familia’ es específico para este período del año.