Los Paseos de Enganches se celebrarán el último fin de semana de septiembre

El Real Club de Enganches de Andalucía (RCEA) no se da por vencido por la pandemia. A pesar de las cancelaciones de los actos programados, continúan trabajando porque los coches de caballos luzcan de nuevo por las calles de Sevilla. Con esa intención crearon Paseos de Enganches, que iba a desarrollarse por el casco histórico y el Parque de María Luisa durante la pasada Feria de Abril dentro de las actividades organizadas por el Ayuntamiento. El coronavirus se cruzó en el camino de este evento y se pospusieron para más adelante. Una fecha ya señalada en el calendario de la capital de andaluza: el último fin de semana de septiembre. Más de un centenar de coches de caballos participarán en esta cita.

Estos días coincidirán con el ciclo taurino que se celebrará, si la pandemia y los aforos no lo vuelven a impedir, en la plaza de toros de la Maestranza. Un lugar en el que los enganches quieren también ser protagonistas como cada primavera. Por ello, se trabaja desde hace meses en el seno del RCEA para que se celebre la que sería la 35ª edición de la Exhibición de Enganches. Un espectacular evento que siempre atrae la atención del público local y foráneo. La institución, que también prepara otra muestra en Ronda, quiere que esta valiosa tradición no se pierda al igual que ocurrió a finales del pasado año con el Museo de Carruajes de la Plaza de Cuba.

Antonio Carrasco, Caballo de Oro 2020

El cochero profesional Antonio Carrasco fue distinguido con el premio Caballo de Oro 2020. Se trata del más alto de los galardones que se entregan a personalidades del mundo ecuestre. Lo recibió en el Depósito de Sementales de Jerez de manos de la alcaldesa de la localidad, Mamen Sánchez. El homenajeado, que llegó a la entrega al pescante de un enganche, recordó durante su discurso a muchos de los mayorales que han destacado en su vida, así como las casas para las que ha trabajado. El premiado estuvo acompañado por muchos mayorales que acudieron con enganches para realizar un carrusel de homenaje como fin del acto.

Este reconocimiento no ha venido acompañado únicamente por su excepcional currículum, destacando cómo en 1987, en la Feria de Jerez, presentó un enganche con once caballos, sino por ser la figura esencial para el mundo del enganche, creando escuela y formando a grandes cocheros que llevarían su firma en cada uno de sus espectáculos. En el plano deportivo, posee múltiples medallas y dos Campeonatos de España en la disciplina de Concurso Completo de Enganche. Desde 1973, que consiguiera su primer premio de Media Potencia en Écija no ha parado de ganar trofeos con distintos tipos de enganche, y por distintos puntos de Andalucía, España y a nivel internacional, Jerez, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Málaga, Francia, etc.