Presentado el cartel oficial de SICAB 2023

Presentado el cartel oficial del Salón Internacional del Caballo, SICAB 2023La obra “Almonteño, el caballo que fue a SICAB” de Francisco Gil Moreno, imagen anunciadora de la 33 edición de este evento ecuestre, que se celebra del 28 de noviembre al 3 de diciembre en Fibes, Sevilla.

La Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles (ANCCE) prepara ya la 33 edición del Salón Internacional del Caballo, SICAB 2023, -Campeonato del Mundo del Caballo Pura Raza Española- que se celebra del 28 de noviembre al 3 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, y lo ha hecho con un primer acto para presentar el cartel oficial de la 33 edición en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, de manos del director de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Carlos García Lara; coordinador general de Gobernación y Fiestas Mayores, Diego Ramos Sánchez; el presidente de ANCCE, José Juan Morales, y del propio autor del cartel, el cartelista almonteño Francisco Gil Moreno.

Para el teniente de alcalde, delegado del Área de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, SICAB es una de las citas más importantes desde el punto de vista del impacto económico que origina en la ciudad, por eso, un año más ANCCE, entidad organizadora del Salón, volverá a contar con el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla. Además de ser el escaparate comercial mundial del caballo español por excelencia, lo es también de la cultura, la tradición y los oficios que rodean a esta actividad.

El presidente de ANCCE, agradeció un año más el inestimable apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y la apuesta que supone para ambas entidades el cambio de fecha de SICAB con motivo de la celebración de los Premios Grammy Latinos en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla el próximo mes de noviembre. “Nos llevará a una organización y a un montaje mucho más acelerado de lo habitual, pero trabajaremos para que SICAB 2023, un año más, sea un éxito en el calendario ecuestre internacional y en el calendario social de Sevilla”, afirmó.

La obra denominada “Almonteño, el caballo que fue a SICAB” del cartelista Francisco Gil Moreno está realizada a bolígrafo sobre papel. Por segundo año consecutivo Gil es el autor de la obra anunciadora del SICAB. La historia de este cartel es singular. “Recuerdo que de pequeño me regalaron un potrillo español. “Almonteño” se llamó. Ese potro fue verdaderamente mi primer caballo. Recuerdo que permaneció en mi casa unos años y fue creciendo y maravillándome con su morfología hasta convertirse en un perfecto caballo español. Los designios de la vida hicieron que nuestros caminos se separasen y nunca más volvimos a vernos. Hasta hoy. Siempre he tenido su imagen grabada en mi mente. Así que me puse a imaginar cómo sería ahora. Y este es el resultado de mi obra. Lo he traído a SICAB, de la mejor forma que sé, dibujándolo”. explicó Gil.