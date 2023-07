El Rinconcillo, el único restaurante sevillano entre los 150 restaurantes legendarios de Taste Atlas

Taste Atlas es una popular guía gastronómica en línea, que además incorpora contenido como listas de restaurantes. El pasado mes de junio, el sitio web publicó una lista con los 150 "mejores restaurantes legendarios". Esta lista ha sido creada con el objetivo de mostrar un conjunto de restaurantes de todo el globo respecto a los que Taste Atlas considera que "no son solo lugares en los que comer, sino destinos por derecho propio, comparables a los museos, galerías y monumentos más famosos del mundo".

En esta selecta lista con la que Taste Atlas reúne más de un centenar de bares y restaurantes a los que animan ir al menos una vez en la vida hay varios españoles y dentro de esos, uno de ellos se encuentra en Sevilla.

