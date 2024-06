Valores de premio con mucho talento en la Fundación Cruzcampo

Han sido Hazam Bouazzaui, Gonzalo Jurado y Melania Peña. Según los diez profesionales con Estrella Michelín que han actuado como jurado en la Fundación Cruzcampo han sido los elegidos por sus valores en hostelería. Ellos y siete compañeros más de diferentes ediciones del programa Talento que la obra social de la cervecera tiene en la Factoría, la microcervecería que tienen en la primitiva fábrica de la Cruzcampo de Sevilla fueron seleccionados por la Fundación por su excelencia y valores en la hostelería. Sonny Bañasco, Laura Chao, Carlos López, Sergio Andrés Morales, María Delgado, Rebeca Doncel y Carlos García han sido los otros siete finalistas. "Llegar hasta aquí ya les hace ganadores", les ha recordado la presidenta de la institución y directora de Asuntos Corporativos de Heineken España, Carmen Ponce.

El acto de entrega de los premios Talento con Valores ha sido una constatación de la importancia de las habilidades, la pasión y el trabajo en equipo en hostelería. "Un paso más en nuestro compromiso con la empleabilidad joven", afirmó Ponce.

Entre el jurado, además del equipo de Fundación han estado reconocidos profesionales con Estrella Michelin con los que colabora la entidad, como Francis Paniego (El Portal de Echaurren, Ezcaray), Julio Fernández (Abantal, Sevilla), Christopher Manchado y Manuel de Bedoya (Nintai, Marbella), Juanlu Fernández (Cañabota, Sevilla) y Juanjo Mesa León (Radis, Jaén) .

Un acto al que han asistido Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresas y Trabajadores Autónomos de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar, secretaría general para el Turismo de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, Javier Frutos, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, y Alfonso Maceda, presidente de la Asociación Hosteleros de Sevilla y provincia.

Los tres galardonados en esta primera edición han sido reconocidos por destacar en los diez valores que la Fundación ha identificado como claves para el sector: pasión, esfuerzo, perseverancia, creatividad, trabajo en equipo, respeto, resolución de problemas, hospitalidad, flexibilidad y empatía. Basta escuchar a Hazam, Gonzalo y Melania para contagiarse de todas esas habilidades.

El primer premio ha sido para Hazam Bouazzaui. Tiene 20 años y terminó el año pasado el programa Talento. Han reconocido su responsabilidad, el respeto y la constancia. Hace tres años que llegó a España desde Marruecos. "Llegué sin nada y después de pasar por la Fundación aprendí a estar en sala y en cocina". Las prácticas las hizo en el reconocido tres estrellas Michelin, El Cenador de Amós, y actualmente trabaja en el Hotel Radisson en Sevilla. Juventud y ganas de aprender, una combinación que tiene mucho talento y valor.

Desde más cerca, de Constantina, llegó el segundo premiado. Gonzalo Jurado no tenía muy claro eso de los estudios, "eran complicados", explica el joven, así que ayudaba a sus padres en el bar Giti. Fue el proveedor de Cruzcampo quien habló a los padres del programa Talento de la Fundación. De este modo, el joven, que ahora tiene 21 años, formó parte de la primera promoción. El premio ha destacado su valentía, atrevimiento y generosidad. Un joven que ha descubierto que no se le daban mal los estudios, sino que no había encontrado lo que le gustaba. De hecho, ahora sigue formándose. Esta vez en Dirección y Gestión de Empresas Turísticas y Hoteleras en la Taberna del Alabardero. La época de prácticas del programa Talento las hizo en Casa Gerardo, en Asturias. Para él, Factoría (que es como llaman ellos a la escuela), es su casa. "Me llevo de aquí el orgullo y la satisfacción de todo lo que he aprendido aquí".

El tercer premio es para Melania Peña. Ella llegó desde Zaragoza cuando decidió que tenía que dar una vuelta a su vida como administrativa. Comenzó a cocinar en Cádiz y de ahí, pasó a la Escuela de la Fundación Cruzcampo. "Soy de fuera y desde el minuto uno me sentí como una más de la familia. Te ponen en situaciones difíciles, pero es que en las cocinas hay mucha presión", afirma. Sus prácticas fueron con Francis Paniego, que es quien le ha entregado el tercer premio.

Equipo, pasión y profesionalidad

A finales de 2022, la fundación de Heineken España presentó el Barómetro Fuerzabar una investigación exhaustiva que recogía una mirada experta y contrastada al futuro del sector, con 12 expertos y 450 hosteleros de toda España. En este estudio ya se anticipaba la importancia de saber generar experiencias diferenciales, memorables y personalizadas a los clientes para crecer como negocio, así como la importancia de mejorar en la gestión empresarial y, sobre todo, del equipo, como pasaporte de futuro.

Asimismo, este estudio confirmaba la necesidad de profesionalizar el sector y la necesidad de apostar por la formación, no solo de competencias técnicas, sino de otras competencias transversales donde entran en juego las denominadas habilidades blandas. Casi 9 de cada 10 hosteleros consultados consideraron que hace falta formación del personal de hostelería en habilidades como trabajar en equipo, empatía, o adaptarse a los cambios.

Desde hace 29 años, Fundación Cruzcampo trabaja con el propósito de promover el talento joven para generar oportunidades de empleo, fundamentalmente en la hostelería. "La profesionalización del sector, su dignificación y su sostenibilidad es algo que nos preocupa y ocupa. En este contexto, nacen los Premios Talento con Valores, y con ellos nuestra intención de resaltar su importancia y el deseo de premiar a jóvenes talentos que son verdaderos referentes" señala Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos de Heineken España y presidenta de la Fundación Cruzcampo.

"Son valores clave para el sector, valores que, desde nuestra experiencia, y nuestra escuela de hostelería con más de 20 años formando a generaciones de hosteleros, hemos identificado como los más relevantes para abordar los retos del sector y su necesidad de dignificación para atraer y retener el talento", añade.

Los aspirantes seleccionados para esta primera edición de premio han adquirido experiencia en restaurantes con Estrella Michelin colaboradores de la entidad, gracias a la formación práctica ofrecida por el programa de becas de Fundación Cruzcampo. Esta formación se suma al curso de diez meses llevado a cabo en sus instalaciones de Factoría Cruzcampo en Sevilla. Además, el equipo docente de su Escuela de Hostelería, con un historial de más de 20 años y más de 16.000 alumnos formados, también ha contribuido en esta selección.