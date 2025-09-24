Cómo conseguir los abonos especiales que el Teatro Central acaba de poner a la venta para 2025-2026

El Teatro Central de Sevilla, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Deporte, ha puesto a la venta sus abonos para la temporada 2025-2026 con cuatro opciones diferentes que se adaptan a las necesidades de cada espectador con la idea de acercar los diferentes espectáculos a más personas en la ciudad de Sevilla.

El espacio escénico abrirá sus puertas el próximo mes de noviembre con el ciclo Andalucía·Flamenco, una cita referente en la región no solo por su programación, sino también por la difusión, conocimiento y generar nuevos públicos en el flamenco. La nueva temporada del Teatro Central, que conjugará la indisciplina con el diálogo como ejes fundamentales, y reunirá un total de 25 espectáculos a cargo de 25 compañías —ocho andaluzas, diez nacionales y siete internacionales— dará comienzo en diciembre. Y en ese mismo mes se celebrará también una nueva edición del ciclo de Jazz.

Cuatro abonos diferentes

De esta manera ya están puestos a disposición de los usuarios los cuatro abonos que ofrece el Teatro Central, para adaptarse a distintos intereses y formas de consumo cultural:

Por una parte, está el Abono 10, que permite al público acceder a diez espectáculos por 180 euros, con la posibilidad de elegir hasta dos localidades por función.

Tras la presentación de la programación especial por el XV aniversario de la declaración del Flamenco Patrimonio de la Humanidad, que recalará en este espacio en noviembre con el ciclo Andalucía·Flamenco, se ha puesto a disposición del público interesado un abono específico, que reúne los once espectáculos programados en el Central, y otro especial para los del Ballet Flamenco de Andalucía.

Por otra parte, podrá adquirir el abono Jazz en el Central, que ofrece 4 entradas por 44 euros y limita al usuario a adquirir una entrada por espectáculo. Esta modalidad de abono se podrá tramitar sin solicitud previa a partir del 1 de octubre a las 11:00 horas. La información de estos abonos así como el enlace para adquirirlos está disponible en la página web del Teatro Central.

Con estas posibilidades, el Teatro Central reafirma su compromiso con la creación actual, la escena andaluza y con facilitar el acceso al público a una oferta escénica diversa y exigente. La ocupación de la temporada pasada promedió el 85 %, con 20 funciones que agotaron todas sus localidades, lo que subraya el interés creciente por las propuestas del teatro.

Sobre el Teatro Central

El Teatro Central está situado junto al borde del río, dentro del que fue recinto de la Exposición Universal de 1992, donde se levanta el edificio como una caja dentro de otra caja.

El escenario, móvil, tiene como base un cuadrado de 18 x 18 que se prolonga hacia la trasescenas y hacia uno de los laterales. Con estas medidas se consiguen todo tipo de posibilidades teatrales. La altura de 22 metros a lo largo de toda la sala permite situar la escena de las dimensiones que convenga y en el punto que se deba. El público igualmente varía de posición y de aforo en las distintas representaciones.

Los asientos móviles se guardan en el fondo de las trasescenas y en el hombro, pudiendo en cuestión de minutos transformar cualquiera de las posiciones, utilizando o no las galerías y cambiando los accesos que se sitúan con amplitud y número suficiente para evacuar la sala con rapidez, en caso de necesidad.