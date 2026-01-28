De La O acogerá un homenaje, a seis manos, a la gastronomía chipriota

Hablar de Chipre es hacerlo de las esencias mediterráneas. Y por supuesto, también a la mesa. Esa gastronomía tradicional y tan volcada con los productos de temporada es muy desconocida en nuestro país, pero mantiene un hilo común con España, desde el aceite de oliva virgen hasta la huerta, el cordero o los pescados. Y así quedará de manifiesto en el evento Cena 6 Manos que acogerá los días 5 y 6 de febrero el restaurante De La O, que regenta el chef Manuel Llerena.

El cocinero anfitrión ofrecerá, con la colaboración de los cocineros chipriotas Andreas Anastasiou y Giorgos Damianou, un menú para la cena de ese jueves y ese viernes. La especial y original iniciativa cuenta cpon la colaboración del Consulado de Chipre y viene inspirada por la Presidencia del Consejo de la Unión Europea que detenta la isla mediterránea. Y a tal efecto, la inauguración de las jornadas correrá a cargo del Embajador de Chipre en España, Michalis Ioannou.

El menú contiene seis platos con sus vinos maridados: empanadas de carne, sopa de trajanás con queso, ensalada de tomate y queso, pilpo cocinado al vino acompañado de hummus, cordero a fuego lento con kolokási y yoghur, y pera escalfada con crema de anarí.

Las plazas para tan especial cena se limitan a 40 personas por noche y el precio del cubierto, en prepago, es de 55 euros. En los vinos que se servirán también tendrá mucho que ver el enólogo chipriota Ektoras Tsiakkas.

Además, el jueves 5 de febrero a las 18:30, está prevista en el trianero restaurante (Paseo de Nuestra Señora de la O, número 29) la inauguración de una exposición de arte chipriota contemporáneo con obras de Maria Michael Happilou y Sakis Doritis. Una oportunidad única para conocer la expresión artística moderna de la isla antes de la cena.