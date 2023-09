Las actividades de la Noche en Blanco en Sevilla

La noche del 6 de octubre no hay excusa para aburrirse y es casi imposible no tener un plan. La asociación Sevillasemueve ha organizado una edición de la Noche en Blanco para 2023 donde está presente toda la ciudad. Y no sólo el centro histórico y monumental. Los barrios reivindican su papel en una noche donde la cultura no duerme. En total, más de 150 actividades en una noche que no está hecha para dormir.

A los espacios tradicionales se suman nuevos lugares para la cultura nocturna como los mercados de abasto de Triana y de la calle Feria, y la biblioteca municipal Felipe González, que participa por primera vez con programación propia. En cuanto a los barrios, se suman San Jerónimo, Bellavista y Nervión.

Cerveza, Betis, Sevilla y muchas exposiciones

Música, teatro... y cerveza. La Fundación Cruzcampo, uno de los patrocinadores del evento, realizará una visita y experiencia cervecera en su factoría. También son novedades en la programación la apertura al público de una exposición en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, el Archivo General de Andalucía, en el restaurado Pabellón del Futuro de la Cartuja o el Colegio Oficial de Arquitectos con la muestra del pintor Antonio López.

Han vuelto además los dos grandes equipos de la ciudad. El Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié, que realizarán un tour por sus estadios y visitas a sus museos.

Museos y algo más

A los grandes museos, como el Bellas Artes, el de Artes y Costumbres, y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), se suman el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía; el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH); el Pabellón de la Navegación o el ya mencionado Archivo General de Andalucía (AGA).

Asimismo, forman parte de la programación la Casa de la Provincia y el Conjunto monumental de San Luis de los Franceses (de Diputación); junto con las actividades de Fundación Cajasol; el museo marítimo de la Torre del Oro; la Catedral o las actividades del Caixaforum.

Espacios municipales

La Noche en Blanco se dará cita en varios centros cívicos y otros espacios dependientes del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, como el Palacio de los Marqueses de la Algaba, con visitas al propio palacio y conciertos. Se abrirán también las puertas al público de la Casa Fabiola -sede de la colección Mariano Bellver y Dolores Mejías-, el espacio Santa Clara, con la exposición Arte Diverso y Manicrómatico, que recoge obra del pintor Luis Gordillo, y la sala Atín Aya, con una muestra del artista Alonso Gil.

Asimismo, la biblioteca Felipe González oferta la actividad Historias Adulteradas. Se han programado también actividades en el Centro de la Cerámica de Triana, el Antquarium, o el Espacio Turina con la puesta en escena de la zarzuela La corte del Faraón.

A las propuestas de galerías de vanguardia como las de los espacios experimentales situados en la plaza del Pelícano; visitas a los talleres de artesanos, las actividades musicales y de danza de Fundación Tres Culturas, Sevilla Swing, Juventudes Musicales, entre otros, se unen las tradicionales rutas culturales y actividades que realizarán Engranajes Culturales, Ispavilia, Conocer Sevilla, Sevilla Museo Vivo, El Contraguía: rutas cofrades, Sevilla Legendaria, Sevilla Negra, Acompañarte o Sevilla a la Carta.

Hermandades y cofradías

También destaca la elevada propuesta cultural que ofrecerán templos, hermandades y cofradías como las de la Iglesia del Salvador, Catedral, La Macarena, Divina Pastora, Sagrada Mortaja, Servitas, Vera Cruz, La Lanzada, Resurrección, Museo, Sagrada Cena o el Museo del Santo Ángel.

El acto ha contado con la presencua del director general de Museos y Conjuntos Culturales de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Fernando Panea; el diputado del área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación, Casimiro Fernández; el director del Caixaforum Sevilla, Moisés Roiz; el presidente de sevillasemueve, Manuel Fernández; y el coordinador de la Noche en Blanco de Sevilla 2022, Rafael Ruiz. Fernández ha expresado su satisfacción "al haber alcanzado la décima edición, algo impensable allá por 2012" y ha destacado que se ha logrado en todo ese tiempo poner de acuerdo a centenares de entidades privadas, tanto empresas como otras asociaciones, "desde la más pequeña a la de mayor músculo", así como administraciones públicas de ámbito municipal, provincial, autonómico y estatal, en las que se han sucedido cambios de color político.

Jazz en el Museo de Bellas Artes

En el Museo de Bellas Artes hay programado un concierto de jazz, en colaboración con Juventudes Musicales, a cargo del grupo Claudia Muñoz Jazz Trío. El concierto tendrá lugar a las 22:00 y será de entrada libre y gratuito hasta completar el aforo.

La pinacoteca sevillana abrirá los patios y la Sala V de la pinacoteca desde las 21:00 a las 00:00.

Música en el Museo de Artes y Costumbres Populares

El museo de la Plaza de América abrirá sus puertas desde las 21:00 hasta la medianoche y a las 21:30 acogerá el concierto de Raúl Rodríguez, músico y antropólogo musical, que llevará el título SOLO con La Lupe, un formato de conciertos en el que investiga las posibilidades de relación entre las tecnologías de grabación del Live Looping y el desarrollo de las nuevas vías de creación desde dentro de los lenguajes de la tradición.

Visitas guiadas

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo realizará visitas guiadas -a las 20:30, 21:30 y 22:30- a la exposición Malgorzata Mirga-Tas. Remembranza y resignificación, que reúne obras recientes de la artista polaca-romaní, entre las que se encuentran la instalación del Pabellón de Polonia para la pasada Bienal de Venecia 2022, inspirada en los frescos del Salón de los Meses del Palacio Schifanoia (Ferrara) o su intervención en el Museo Etnográfico Sakecki, así como otras realizadas 'ex profeso' para la sacristía del antiguo monasterio de Santa María de las Cuevas.

Además, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) ha programado visitas teatralizadas, con la colaboración de Engranajes Culturales, en las que los participantes podrán descubrir la historia de uno de los espacios más singulares del patrimonio industrial de Sevilla. Las visitas comenzarán a las 20:15 el viernes 6 de octubre y se ofrecerán nueve pases, con entrada cada quince minutos.

Casa de la Provincia

La Casa de la Provincia, un auténtico referente de todo lo cultural que sucede en la provincia, abrirá en horario de 20:00 a una de la madrugada, pudiendo disfrutar el público de las dos exposiciones permanentes: Despacho Plácido Fernández Viagas. Presidente de la Junta Preautonómica de Andalucía y La Imprenta de San Eloy. Pinturas de Joaquín Sáenz', así como de las tres muestras temporales: Tres patas para una mesa, de tres autoras de Carmona; Ensamblajes II. Encajar la vida o la vida en cajas más un homenaje de Italo Calvino, de Marcelo Martín, y Reflejos de Doñana en Sevilla.

San Luis de los Franceses

El Complejo Monumental de San Luis de los Franceses, joya del patrimonio histórico artístico de Sevilla, abrirá de 20:00 a medianoche. En la edición del año pasado, todavía bajo la influencia de la pandemia, entraron en cuatro horas más de 2.700 personas.