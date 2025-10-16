La AEPS refuerza su apuesta por la creatividad publicitaria con un nuevo encuentro de su Comisión de Creatividad

Desde la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla (AEPS) continúan impulsando el objetivo de fortalecer el diálogo y la colaboración entre los profesionales del sector publicitario. Con este fin, ha celebrado una nueva reunión de la Comisión de Creatividad, coordinada por David Acosta, vocal de Creatividad de la Asociación.

El encuentro tuvo lugar este miércoles, 15 de octubre, en el Hotel Bécquer de Sevilla, en esta ocasión, en formato abierto, lo que permitió la participación de asociados y no asociados, fomentando un espacio de diálogo, intercambio de ideas y generación de sinergias entre profesionales interesados en contribuir al crecimiento de la comunidad creativa sevillana.

El presidente de la AEPS, Salvador Toscano y el secretario general de la Asociación, Antonio Carlos Rivero, asistieron a la reunión junto con profesionales de agencias creativas de Sevilla y provincia. Entre los asistentes estuvieron presentes: Alberto Donaire, Álvaro Alés, Mario Aguilar, Alberto Corchado, Sergio Pernía, Ana Gordillo, Esperanza Marchena, Bárbara Domínguez y Desirée Ais (representando a estudiantes de FCOM de la Universidad de Sevilla).

Durante la reunión, David Acosta, como coordinador de la Comisión, destacó la importancia de dar visibilidad al talento y la creatividad local, así como reivindicar el papel del pensamiento creativo tanto en la sociedad como en el ámbito empresarial.

Para ello, la Comisión acordó integrar la creatividad de forma transversal en el nuevo Plan Estratégico de la AEPS, con el propósito de potenciar la innovación y la coherencia en todas las acciones de la Asociación. Además, se desarrollará un programa de training con estudiantes de publicidad para incorporar su voz a los contenidos y actividades de la Asociación.

Asimismo, se subrayó la necesidad de implicar activamente a los anunciantes en esta Comisión, para fortalecer la colaboración y la representatividad del sector.

Igualmente, la AEPS dará un impulso al Premio IDEÓN, instaurado el pasado año coincidiendo con la celebración del Patrón de la Publicidad en Enero, eligiendo desde la Comisión la campaña más creativa del año que represente por su calidad el espíritu de reivindicación del valor de la creatividad publicitaria local, y sumará en el futuro una distinción a estudiantes por sus trabajos publicitarios más creativos. La Comisión de Creatividad seguirá trabajando en estos objetivos en estrecha relación con los trabajos que realizan otras Comisiones de la AEPS, entre ellas las de medios y publicidad exterior.