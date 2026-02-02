Ana Jarén lleva su Miscelánea a la Sala Patricio Art

La ilustración está viviendo uno de sus momentos dorados a pesar de los monstruos que la rodan como la IA. Prueba de ello es Miscelánea, la exposición de obras de Ana Jarén que acogerá la Sala Patricio Art del 4 al 27 de febrero. La inauguración será este miércoles a las 20:00. A partir de este momento se podrá ver en la sala situada en el numero 28 de la Avenida de la Palmera 42 obras de la ilustradora, la mayoría obras originales aunque también alguna que otra reproducción y también encargos. "Trabajo normalmente con rotuladores de base de alcohol sobre papel", explicó Jarén.

"En la exposición hay sobre todo espacios de intimidad, cotidianidad y la belleza de lo ordinario, de las cosas comunes que están siempre al lado, y pasan desapercibidas. Se trata de expresar los sentimientos a través del dibujo", afirmó la ilustradora. Ahora Ana Jarén está "en muchas cosas, siempre estoy pensando en el próximo libro o el siguiente artículo revista", explicó.

La ilustradora, nacida en Sevilla en 1985, comenzó su carrera profesional en el sector de la comunicación de moda, ambiente en el que empezó a desarrollar sus primeros trabajos de ilustración. Tras vivir en Reino Unido y Bélgica, países en los que se forjó como ilustradora, regresó a España en 2017, donde actualmente destaca como una de las ilustradoras más activas del momento.

Gilda / Ana Jarén

Sus dibujos tienen mucho de las escenas del día a día, las personas y los espacios que habitan, parando con gusto en los pequeños detalles, con una mirada onírica, que involucra e interpela al espectador para que complete las escenas con sus propios recuerdos.

Ana Jarén ha trabajado con numerosas marcas y medios de comunicación internacionales como The Washington Post, El Mundo, Fnac o Vogue, entre tantos. Ha ilustrado numerosos libros como Jane (Lumen, 2025), Escritoras (Lumen, 2023) o Amigas (Lunwerg, 2020), entre muchos más. Y también colaborado con diversas instituciones como los Ayuntamientos de Madrid o París, expuesto su trabajo en numerosas exposiciones e impartido diversos talleres de ilustración.

Leaf me alone / Ana Jarén

En su exposición Miscelánea, la ilustradora Ana Jarén propone un recorrido visual por una cuidada selección de obras realizadas a lo largo de los últimos años. La muestra permite apreciar con claridad algunas de las señas de identidad de su trabajo: una minuciosa atención al detalle, una paleta cromática vibrante y una sensibilidad especial para la composición. A través de distintas temáticas y escenas cotidianas, la artista construye un universo propio en el que la mujer ocupa un lugar central, no solo como sujeto representado, sino como eje narrativo y emocional de sus ilustraciones.

La exposición reúne numerosas obras originales ejecutadas con su técnica habitual, basada en el uso de rotuladores de base alcohol, un medio que Jarén domina con precisión y que le permite lograr acabados limpios y matices delicados. Miscelánea se presenta así como una oportunidad para adentrarse en el imaginario de la autora y descubrir la evolución de su lenguaje gráfico, caracterizado por la elegancia, la expresividad y una mirada contemporánea profundamente personal.