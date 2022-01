El arte textil del patchwork se exhibe en una exposición en El Viso del Alcor

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de El Viso del Alcor organiza una exposición de la artista Curra Márquez en la que se exhiben obras de arte textil realizadas con la técnica del patchwork. Con la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla, la muestra podrá visitarse hasta el 6 de febrero en el Centro Cultural Convento del Corpus Christi de miércoles a domingo de 17:00 a 21:00.

Patchwork, arte textil es una exposición que recoge una serie de tapices y cuadros collage, realizados a partir de recortes textiles, que van desde la más pura abstracción a los más íntimos motivos figurativos. De gran calidad técnica y cromática, y de relevante personalidad artística, estas obras han sido realizadas por la artista Curra Márquez que combina en sus obras, a modo de pinturas, tradición, artesanía y vanguardia pictórica.

La artista Curra Márquez

Curra Márquez (Madrid, 1936), reside en Sevilla desde los años sesenta. Es fundadora de la Asociación Española de Patchwork y socia de número del prestigioso Museum of Folk Art de New York. Su obra ha estado en galerías de Madrid, Barcelona y Sevilla, entre otras ciudades. Desde sus comienzos, sus obras han formado parte de numerosas exposiciones de ámbito nacional e internacional, no sólo específicas de arte textil, sino también englobadas en el género de arte contemporáneo.

El centro cultural Convento del Corpus Christi acoge una exposición de este arte, considerado también artesanía, pues el espacio también quiere hacerse eco de todas estas manifestaciones que son un ejemplo de nuestro patrimonio cultural inmaterial.