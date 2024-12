Las artesanas sevillanas toman la calle en Recoveco Market

En pleno casco antiguo de Sevilla, el barrio de San Julián guarda secretos que solo unos pocos conocen. Calles adoquinadas, rincones llenos de historia y una comunidad de creadoras que convive convirtiendo lo cotidiano en arte y la artesanía en su quehacer cotidiano. Este diciembre, vuelven a compartir su trabajo en una cita ya ineludible para todos los sevillanos: Recoveco Market, una ruta que invita a descubrir la magia de la creación artesanal y que tendrá lugar los días 14, 15, 21 y 22 de diciembre de 11:00 a 20:00. Ininterrumpidamente.

Más que un mercado, Recoveco Market es una experiencia. Una invitación a pasear por talleres vivos donde los oficios tradicionales se mezclan con la modernidad del diseño contemporáneo. En palabras de sus portavoces, Natalia Mateu y Ellavled Alcano, "es más que un mercado, supone también un paseo ideal para encontrar regalos navideños únicos y sostenibles, se pueden encontrar productos exclusivos de joyería, moda y complementos, crochet, bordados, botánica, decoración y diseño, ilustración, ebanistería-restauración, cerámica, cosmética y alimentos ecológicos creados por más de 60 marcas locales".

Un movimiento de mujeres que apuestan por lo local

Desde su nacimiento en 2020, Recoveco Market se ha consolidado como un referente en el consumo consciente y la valorización del trabajo artesanal en Sevilla. Esta edición, la número 12, es especialmente significativa, pues marca el inicio de la temporada navideña con una propuesta que no solo apela al consumo responsable, sino que también celebra la creatividad local.

El evento se desarrolla en torno a los talleres artesanos del barrio de San Julián, en calles emblemáticas como Aceituno, San Hermenegildo, Morera, Juzgado, Pasaje Mallol y Sol. Cada taller, o "casa", como las organizadoras los llaman cariñosamente, alberga marcas anfitrionas y otras invitadas, creando una atmósfera de intercambio y colaboración.

En esta edición, el mercado contará con más de 60 marcas, cuidadosamente seleccionadas por su compromiso con la producción ética y sostenible. Los productos disponibles van desde cerámica, ebanistería, restauración de muebles, joyería, moda, crochet, ilustración, cosmética natural y gastronomía. Productos exclusivos como bien refleja el lema de esta edición “Recoveco Market único como tú”.

Una experiencia narrativa en cada casa

La magia de Recoveco Market reside en su diversidad. Cada casa ofrece un microcosmos único de creatividad, donde las marcas residentes e invitadas exhiben sus productos y comparten su historia. Este diciembre, las casas abrirán sus puertas de manera rotativa, con diferentes marcas invitadas cada fin de semana.

Casa 1: Wud Taller en Aceituno, 6

En esta casa, la madera y la naturaleza se convierten en arte gracias a las artesanas residentes Isabelle Pradas y Natma Wood. Isabelle, conocida por su trabajo en muebles y objetos de diseño, comparte espacio con Natma, cuyas piezas de madera combinan utilidad y estética.

Entre las marcas invitadas, destacan:

• Los días 14 y 15 de diciembre: Curioso Plant, que trae una selección botánica ideal para los amantes de las plantas; Another Flora, que hace cosmética natural y consciente. My sweet chaos, con su moda artesanal; Descará Joyería Creativa, cuya joyería contemporánea sorprende por su originalidad; y los mapas únicos de la ilustradora Carolina Saiz.

• El 21 y 22 de diciembre: la cosmética de Fangoyflores y Mamen.ceramica dedicadas a la cerámica artística; OH Mami crochet, con su crochet hecho a mano. The Sevillaner, la iniciativa que está revolucionando Sevilla con sus láminas al más puro estilo de The New Yorker; y KeTeKiero, una propuesta única de diseño creativo para animales y humanos.

Casa 2: Athelier Potmic en San Hermenegildo, 6A Izq.

Aquí, las residentes MATILDA y Macareno destacan por sus diseños de joyas y cerámica y el reciclado y “up cycling” respectivamente, siempre con un enfoque sostenible.

Entre las invitadas:

• El 14 y 15 de diciembre: los futuristas diseños de Pistache; SOLITA, con piezas de cerámica cargadas de personalidad; y Nubla, con su joyería sostenible y artesanal.

• Los días 21 y 22 de diciembre: Raquel Pérez, y su técnica de linograbado que te dejará con la boca abierta; Kitxeti, con sus pendientes hechos a mano; e Issabela Owens, que presenta ilustraciones inspiradas en la naturaleza.

Casa 3: The Printed Rabbit en Morera, 5A

La casa de The Printed Rabbit, conocida por sus estampados artísticos, acoge marcas invitadas como:

• Los días 14 y 15 de diciembre: los diseños higiénicos y sostenibles de Hilomandarina; Ilanea, enfocada en joyería artesanal; y Mirlo Blanco, con cerámica funcional y decorativa.

• El 21 y 22 de diciembre: AtuVera, especializada en cosmética natural; las ilustraciones de Carmen Campos y planC., cuyo diseño cerámico destaca por su minimalismo.

Casa 4: Nantu en Juzgado, 17

La residente Nantú recibe a la innovadora ilo (ropa sin género), que apuesta por la moda inclusiva y sin etiquetas de género.

Casa 5: Telita en Pasaje Mallol, 8, Local 5

Con residentes como Telitalab, un lugar donde vive la magia textil, Niebla, Dariogurumi, y La Sentia Design, esta casa promete sorprender. Entre las invitadas:

• El 14 y 15 de diciembre: La joyería de Fátima M. Palma, y las ilustradoras María José Calderón y Mumina, que también es responsable de muchos de los carteles de Recoveco de ediciones anteriores.

• Los días 21 y 22 de diciembre: la artista multidisciplinar Koko Che Jota, el arte en papel maché de Malascaras, y una segunda aparición de Mumina, cuyas piezas de diseño gráfico son siempre un éxito.

Casa 5 (bis): Pasaje Mallol, 8, Local 4

En este segundo rincón de Pasaje Mallol las residentes son las joyas de plata y esmalte a fuego de Miao y la ilustradora La Mari Muriel. Ejercen como invitadas:

• El 14 y 15 de diciembre: El estudio de esparto Musketa, y la artesanía de la elaboración natural de papel de Pilar Rodríguez Rivas.

• Los días 21 y 22 de diciembre: Madreselva, especialistas en conservación de flores de todo tipo y Montserrat Camacho Muriel con sus piezas únicas de barro.

Pero el Pasaje Mallol guarda más sorpresas, porque en el patio, durante los dos fines de semana Recoveco, se podrá disfrutar del café de Borbotea, el chocolate de Fernando Moro y conseguir los cereales locales y ecológicos de Harinas de Ronda.

Casa 6: Espacio 1259, en Sol 86.

El taller Vera Conesa, residente en Sol 86, presenta una selección de marcas:

• 14 y 15 de diciembre: el diseño a medida de la sastra Marilene, la joyería artesanal de Cucú Joyas, y las ilustraciones de Claudia GR Moneo, entre otros.

• 21 y 22 de diciembre: Marilene, Ivy Studio, Raquel-Papelería con Sur, Adela xD y el autor del cartel de esta edición Zésar Bahamonte.

Casa 6 (BIS) Pinto 11, en nº 90 de calle Sol.

En el número 90, los residentes Stéphanie Da Rocha y La Damajuana combinan cerámica y diseño con marcas como

• 14 y 15 de diciembre: Rossitta París e Isabel Arias de Saavedra.

• 21 y 22 de diciembre: Delirio y otras plantas, Humana Ecoprint y Chee’ Cultural.

El arte detrás de Recoveco Market

El cartel de esta edición es obra del artista visual sevillano Zésar Bahamonte, cuyo estilo inconfundible celebra la magia de las manos artesanas en un cartel que completa el diseño de Laura “Mumina”, diseñadora de cabecera del movimiento Recoveco. Según las organizadoras, su obra "invita a reconocer la magia de las manos artesanas: esas manos que, con dedicación y cuidado, crean productos únicos llenos de historia".

Además, cada visitante que complete la ruta recibirá un regalo sorpresa, una manera especial de agradecer el apoyo a la artesanía local.

Un modelo de consumo consciente

En palabras de Natalia Mateu, "Creemos en la importancia de apoyar y promover la artesanía local como una forma de preservar nuestras tradiciones culturales, fomentar el desarrollo económico de nuestra comunidad y defender la sostenibilidad ambiental". Ellavled Alcano añade: "Elegir consumir local es una forma de expresarte, de apoyar a pequeños proyectos que son el tejido económico, social y cultural de tu entorno".

Este diciembre, Recoveco Market ofrece mucho más que productos; propone un modelo de consumo que respeta el medio ambiente, valora el trabajo humano y promueve un vínculo más cercano entre el creador y el consumidor.

Horarios:

• Fechas: 14, 15, 21 y 22 de diciembre

• Horario: 11:00 a 20:00

Recoveco Market es un recordatorio de que lo único y auténtico está más cerca de lo que pensamos, en los rincones mágicos de nuestro propio barrio. ¡No te lo pierdas!