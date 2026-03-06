Los auténticos camperos de Málaga que conquistan Triana: sus nombres homenajean a la Giralda o a Isco y los hay hasta con manteca colorá

Los camperos son un bocadillo compuesto por un mollete de Antequera relleno de jamón york, queso, lechuga y tomate en su versión estándar. La receta original se le atribuye a Miguel Berrocal Márquez, fundador de la hamburguesía malagueña 'Los Paninis', durante la década de los setenta. Sea como fuere, Sevilla ha recogido el testigo de tan delicioso bocado a través del negocio Camperos Triana, ubicado en el número 20 de la calle Garcilaso de la Vega, en pleno barrio de El Tardón.

Este bocatería fundada por dos mujeres, una de ellas malagueña, se ha popularizado en los últimos meses gracias a una reseña que se hizo en viral en redes sociales. Camperos Triana está orientado al delivery: su local no tiene meses y solo realiza pedidos a domicilio o para recoger. Los camperos, con su característica forma circular y sellados a la parrilla, son las estrellas de una carta que se renueva periódicamente, pero este negocio trianero tiene mucho más que ofrecer.

Camperos Triana prepara casi una veintena de camperos diferentes, por precios que van de los 4,60 hasta los 7 euros. Los molletes tienen dos tamaños (pequeño y grande) y los reciben frescos cada día de una panadería sevillana. Aparte del clásico bocata malagueño y su versión especial con pollo, sus clientes reseñan otros como el campero Triana, con jamón serrano, queso de cabra y lechuga caramelizada.

También destaca el Miarma, que lleva pollo empanado, tortilla francesa, bacon y alioli. Por su parte, otros como el Paleño añaden un huevo frito. Pero si hay uno que llama la atención ese es el campero de los montes. Este bocadillo contiene todos los ingredientes del típico guiso malagueño: lomo en manteca colorá, filete de cerdo, pimiento, huevo frito y patatas paja. La carta de camperos se completa con otros nombres llamativos como el Giralda, el Perita o el Jesuli de Triana.

De las patatas 'Triana' a las 'Miarma', el complemento para el campero

Mención especial merecen las patatas de esta bocatería, el complemento perfecto para compartir los camperos. LasTriana llevan bacon, queso gratinado y salsa yogur, mientras que las Miarma van acompañadas de pollo asado, cebolla caramelizada y alioli. Destacan otras como las Isco, con carne picada, queso y salsas cheddar y barbacoa. Otras raciones son sus nuggets y alitas, con precios entre los 6 y 8 euros.

Camperos Triana ofrece también hamburguesas, con la Triana a la cabeza: doble de carne, queso cheddar, bacon, huevo y salsa gaucha. Cierran la carta sus perritos calientes y ensaladas, entre las que no falta la clásica ensalada campera.

Horario y pedidos a domicilio o para recoger

Este local que trae el bocado más famoso de Málaga al barrio de Triana abre de martes a domingo de 20:30 a 23:00 horas y los fines de semana también al mediodía, de 13:30 a 16:00 horas. El teléfono para pedidos es 613 22 24 22 y, para recoger, los encontrarás en el número 20 de la calle Garcilaso de la Vega, en El Tardón.