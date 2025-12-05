El Belén tradicional del Mercantil, una cita de la Navidad en Sevilla

El Belén del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla ya se puede vistiar. Este año, además, cumple 21 años y está realizado nuevamente por el maestro belenista Silvio Torilo. Durante la inauguración, el presidente de la entidad, José María González Mesa, dio la bienvenida a los asistentes con un emotivo discurso en el que subrayó el profundo arraigo de esta tradición dentro de la entidad:

“Este Belén es más que una costumbre: es un espacio para la convivencia, para la ilusión y para la memoria colectiva. Una expresión de lo que somos como entidad y de nuestro compromiso con la cultura, la historia local y la ciudad de Sevilla”, aseguró. Tras él, tomó la palabra Silvio Torilo Carrero, autor del montaje, quien desgranó las claves de esta nueva edición. Se trata de un Belén artístico de composición equilibrada, en el que las figuras se organizan en una progresión de mayor a menor para generar profundidad y realzar la calidad visual de cada escena.

El acto continuó con la intervención del delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés del Pueyo, quien destacó la importancia del Belén del Mercantil como uno de los hitos inaugurales de la Navidad en la ciudad. Posteriormente, José Antonio Plata Brito, párroco de La Milagrosa, procedió a la bendición del Nacimiento.

La nota musical de la jornada la puso el cantante y compositor Hugo Salazar, que interpretó villancicos y varios de sus temas más conocidos ante el centenar de asistentes.

La estética 'urbanita' del Nacimiento

Con más de treinta años de trayectoria y más de dos décadas al frente del Belén Tradicional del Mercantil, Silvio Torilo presenta en esta ocasión un planteamiento totalmente renovado, en el que los edificios adquieren protagonismo sobre el paisaje natural característico de ediciones anteriores.

Entre las principales novedades destaca una Casa Palacio, obra de José Manuel Romero y Rosa Linares, que alberga el Misterio y que se incorpora por primera vez a la escena.

El Misterio también es completamente nuevo, creado por el imaginero sevillano Marco Humanes, cuyas piezas aportan una impronta artística singular muy valorada en el ámbito belenista. A ello se añaden nuevas figuras realizadas por Juan Miguel de la Rosa, como los pajes de los Reyes Magos y un Rey Gaspar a lomos de un camello, una representación distinta a la tradicional actitud adorante.

El proyecto ha sido posible gracias al trabajo conjunto del equipo encabezado por Torilo, formado por Juan Arjona (CMIS), Rafael Spínola, Pablo Torilo y Juan Miguel de la Rosa, así como por la participación de la artista Nuria Barrera, autora del característico cielo pintado que añade una dimensión pictórica única a la composición.

Al evento inaugural asistieron, además de una nutrida representación de la Junta Directiva del Círculo Mercantil encabezada por su presidente, José María González Mesa, el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, Alberto García Romera; el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés del Pueyo; el General Jefe de la 2ª Subinspección General del Ejército Sur y Comandante Militar de Sevilla y Huelva, Jaime Vidal Mena-Redondo; el General Jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Luis Ortega Carmona; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla, Carmen Ortiz Laynez; el Comandante Naval de Sevilla, José Daniel González-Aller Lacalle; el delegado de Defensa en Andalucía, Ignacio Rosales de Salamanca Rodríguez; el comisario jefe de la Unidad Adscrita de Policía Nacional a la Junta de Andalucía, Antonio Burgos Bermúdez; así como representantes del ámbito social y cultural como Juan Alberto González García, presidente del Centro Asturiano; Manuel Serrato Jiménez y Jesús Gallardo, del Casino de Osuna; Martín de Miguel Zabala, presidente del Ateneo Social y Castrense; y Fernando Naranjo Rubio, chambelán de la Hermandad de los Reyes Magos, además de representantes de comisiones, socios y socias de la entidad.