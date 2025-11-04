Bellavista organiza una exposición sobre su histórico pasacalles

Con motivo de los 100 años de historia del barrio de Bellavista, el Centro Cívico acogerá una muestra que recorrerá su histórico pasacalles. Del 11 al 15 de noviembre, los visitantes podrán conocer a sus participantes históricos. La exposición se completará con una proyección audiovisual -el viernes 14 de noviembre- y posterior charla con algunos de los integrantes históricos de Pandora, la asociación creadora del Pasacalles original. Un acto en el que también se rendirá homenaje a vecinos y vecinas vinculados al pasacalles, como José Moreno o Vicky Crespillo.

Cartel de homenaje al pasacalles. / D. S.

Una muestra que tiene el objetivo de "recordar una parte importante de un movimiento cultural tan potente que incluso ha revivido en nuestros días". Con raíces muy profundas en el movimiento de las Juventudes Parroquiales, "llegó casi al profesionalismo, pero nunca abandonó ese halo de que todo se podía hacer si nos poníamos a hacerlo". La exposición es una manera de acercar a las nuevas generaciones ese universo en el que "el aroma de engrudo de los muñecos de cartón" y el "brillo de las capas de papel dorado" formaba parte de un "mundo lleno de gigantes, de zancudos y de toros de colores".