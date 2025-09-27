Juan Magan, Kidd Keo y otros artistas en Bienvenida Fest, el macrofestival sevillano que inaugura el otoño en la ciudad

El próximo sábado, 4 de octubre, a las 19:00 horas, el Estadio de la Cartuja de Sevilla será el escenario del festival Bienvenida Fest, un evento único en la ciudad con el que se trata de entrar por todo lo alto en el otoño. Con artistas de la talla de Juan Magan o Kidd Keo y en un lugar tan imponente como el estadio Olímpico, miles de jóvenes de toda Andalucía se reunirán para vivir una fiesta de música urbana y de baile con DJs nacionales punteros.

Más allá del mero espectáculo, Bienvenida Music Festival 2025 es ese momento de recibir al nuevo curso universitario, la excusa perfecta para reencontrarse, celebrar lo vivido y anticipar lo que vendrá. Con producción audiovisual de alta gama, infraestructuras cuidadas, variedad sonora y ambiente festivo asegurado, el festival apela tanto a quienes buscan dejarse llevar por la música como a los que anhelan la atmósfera única de compañerismo y descubrimiento con mucha música en directo.

Artistas confirmados

A solo una semana de que tenga lugar una de las celebraciones más esperadas del año, especialmente para el público universitario, los artistas confirmados que se dejarán ver el próximo 4 de octubre por el Estadio de la Cartuja serán los siguientes:

Juan Magan

Kidd Keo

Moncho Chavea

Vilu Gontero

Lospicy

Original Elias

Venta de entradas

La venta de entradas para Bienvenida Fest está disponible a través de la página web del Estadio de la Cartuja, que redirige a la web de Bclever para poderlas adquirir. A fecha de 27 de septiembre el acceso general con una consumición tiene un precio de 25,29 euros. Esta incluye acceso a Zona PISTA para el evento y una consumición canjeable de 19:00 a 20:00 horas en el festival. La entrada VIP asciende, en este caso, a los 36,30 euros, e incluye acceso a Zona VIP para el evento y una consumición canjeable de 19:00 a 20:00 horas.

Además de estas opciones es posible adquirir el reservado VIP para diez personas o diferentes bonos de copas de hasta cuatro consumiciones. Toda la información acerca de los diferentes tickets de acceso está disponible en la página web de Bclever.