Caladero, el trozo de mar que llega a Santa Justa desde el Arenal

Desde el pasado mes de abril hay un trozo de la Isla frente a Santa Justa, concretamente al lado del hotel Only You, en el Edificio Pórtico. Caladero es ese lugar donde se concentran varias especies marinas y que es bueno para la pesca. Justo nombre para el restaurante. Un lugar donde, nada más atravesar la puerta una amplia vitrina con cañaíllas, langostinos, ostras o bocas reciben al marino que llega tras atravesar la avenida de Kansas City. Porque no se puede olvidar que un caladero es también un lugar de reunión de los diferentes barcos pesqueros que sallen a faenar del mismo modo que el nuevo local de La Isla Grupo es el sitio de encuentro y reunión de viajeros que antes del Ave quieren disfrutar de buena cocina o de vecinos que saben que este es un rincón donde darse un pequeño homenaje.

La disposición del local invita a dejarse llevar. Hay para todos los gustos: veladores, mesas altas, barra, zona reservada y mesas de comedor. Todo con la calidad del producto y el servicio que caracteriza a La Isla. El concepto del establecimiento es diferente que el del restaurante del Arenal porque añade el concepto de taberna marinera.

La barra de Caladero se convierte en un punto de reunión para sus clientes. / José Ángel García

El horario de apertura es de 12:00 a medianoche. Si bien es cierto que la cocina cierra de 16:30 a 20:00 la carta tiene una gran variedad de platos fríos que están siempre disponibles. Entre ellos, por supuesto, la gran y mítica ensaladilla de La Isla que guarda, también en Kansas City, todo el sabor de esta tapa emblema del grupo. A esto se suma el salpicón de marisco, creado expresamente para Caladero, y las siempre triunfantes papas aliñadas o las chacinas y jamones de Lazo y, obviamente, el marisco.

La carta es todo un homenaje al producto. Quesos de kilómetro cero, pero de verdad, provenientes de Cádiz, Granada, Jaén y Córdoba, o unas croquetas de pargo que son puro pescado, sin dejar atrás unas albóndigas de corvina donde es difícil dejar de saborear el sabor a mar. Porque una cosa que han constado tanto en La Isla, como en Puerta Caleta y, desde abril en Caladero, es que las tapas siguen triunfando frente a los platos, medias raciones y raciones completas.

La situación de Caladero hace que haya mucho trasiego de maleta, pero en su justa medida. De hecho, el restaurante cuenta con un cuarto dedicado a guardar los equipajes para quienes tienen próxima la salida del tren.

La zona de las mesas bajas de la planta baja. / José Ángel García

Igual que La Isla es un situo para las celebraciones, Caladero tiene también la posibilida de reservados en una planta alta muy acogedora gracia al diseño escogido y el uso de las maderas. En el reservado Santa Justa caben hasta 14 comensales y si se aprovecha todo el salón de la planta principal, hay capacidad para hasta 32 personas en formato de mesa imperial. También se puede copear o tardear, que dicen algunos ahora. Las mesas que el restaurante tienen en la Avenida de Kansas City son un lugar muy apetecible para relajarse con una copa o un café después de una jornada de trabajo.

En la parte de restaurante, existe la posibilidas de que el cliente escoja cómo quiere el pescado, un género que llega cada día de las principales lonjas del país y que está a la vista de todos en una impresionante vitrina que ocupa toda una pared. Porque aquí, como en los sitios de toda la vida en Sevilla, el cliente se siente especial, como manda la “marca la Isla”.