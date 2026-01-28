La calidez de los hogares de Nuevo Futuro Sevilla reflejada en el cartel para el Rastrillo, obra de Leonor Barrero

La asociación Nuevo Futuro Sevilla ha presentado en la sede de la Fundación Cajasol el cartel de la edición 2026 de El Rastrillo, un encuentro solidario histórico en la capital hispalense que cumple 40 años y que tendrá lugar este año del 5 al 8 de marzo en el Casino de la Exposición. El evento dispondrá de puestos y espacios de diferentes firmas, negocios y empresas donde los visitantes podrán adquirir productos y artículos relacionados con la moda, complementos, obras de arte y antigüedades, decoración, ropa infantil, productos gastronómicos, o hasta participar en su tradicional Tómbola y degustar tapas y platos en su zona de restauración.

La obra del cartel ha sido realizada por la artista sevillana Leonor Barrero, licenciada en Bellas Artes, quien actualmente lleva la dirección de la galería Studio Hache, donde realiza trabajos de diseño artístico y en la que también imparte clases de pintura. La presentación ha tenido lugar en un acto que ha contado con la participación de la presidenta de Nuevo Futuro Sevilla, Fátima Tassara Piñar; y la autora del cartel.

En su elaboración, la autora ha buscado alejarse de cualquier mirada melancólica para capturar la alegría, la ilusión y la esperanza de los niños ante las nuevas oportunidades que Nuevo Futuro Sevilla les brinda. “Con este cartel he querido reflejar la calidez de los hogares que Nuevo Futuro brinda a los niños, espacios donde encuentran seguridad, apoyo y cariño, pilares esenciales para su desarrollo. Estos valores están simbolizados a través de líneas verticales y de una puerta entreabierta, que actúa como metáfora de futuro y esperanza. Tengo que reconocer que no era plenamente consciente de la labor tan esencial que Nuevo Futuro Sevilla desarrolla con los niños y familias más vulnerables, y para mí ha sido un verdadero honor poder colaborar con esta obra. Gracias por contar conmigo para la realización del cartel de El Rastrillo 2026”, ha destacado Leonor Barrero.

La obra está realizada en técnica mixta sobre tabla, combinando acrílico, carboncillo y elementos de collage, como varios fragmentos de papel integrados en el chaleco y el puño de los niños, que incluyen textos sobre las actividades de la asociación. Con este recurso, la artista incorpora de forma literal la labor social de la entidad en la propia obra. En cuanto al color, predomina una paleta de rojos, rosas, y magentas flúor, tonos llenos de energía que transmiten alegría, movimiento y transformación y contagian optimismo, y que hacen que el resto de los colores cobren más fuerza. “Son los mismos valores con los que Nuevo Futuro trabaja cada día con los niños y sus familias, poniendo ilusión, esmero y dedicación, creando hogares y construyendo futuro”, ha añadido la autora.

Por su parte, Fátima Tassara, presidenta de Nuevo Futuro Sevilla, ha señalado que la obra "ha sabido captar con mucha cercanía la labor de Nuevo Futuro Sevilla en un año muy especial, en el que celebramos los 40 años de El Rastrillo. En nuestros hogares atendemos a niños, niñas y adolescentes en diversos puntos de Sevilla bajo un modelo familiar para garantizar que cada menor reciba el apoyo, la educación y el cariño esenciales para su desarrollo y crecimiento como personas”.

Leonor Barrero (Sevilla, 1975) es una artista sevillana licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Santa Isabel de Hungría en la especialidad de Pintura. Su trayectoria destaca por una sólida formación y una amplia experiencia docente, habiendo impartido clases de dibujo y diseño en centros como la Escuela de Estudios Superiores CEADE Leonardo, en la carrera de Diseño de Interiores, Gráfico y de Moda, durante varios años. En la actualidad, Leonor dirige “Studio Hache”, un estudio de diseño artístico y expresión visual en Sevilla donde compagina su faceta creativa con la formación y la organización de actividades culturales vinculadas al mundo del arte.

Su talento ha sido reconocido con galardones como el primer premio del Concurso del Cartel de Polo de Sotogrande o diversas menciones en el Real Club de Enganches de Sevilla. Además de su proyección nacional e internacional con muestras individuales y colectivas en ciudades como Madrid, Cádiz, Florencia Atenas o Loulé (Portugal), su trabajo se ha expuesto de forma frecuente en Sevilla en espacios como la Galería Haurie o la Sala Antiquarium. Con una obra de carácter marcadamente figurativo, la pintora ha centrado su evolución reciente en el retrato y la técnica del collage, tal como se refleja en trabajos destacados como el cartel de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda de 2024.

Nuevo Futuro Sevilla es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde hace años por el bienestar de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos bajo medidas de protección. Su objetivo es ofrecerles un entorno seguro, estable y lleno de oportunidades donde puedan crecer con dignidad, afecto y futuro.

Siendo pioneros en España en implantar el modelo de pequeños hogares, reconocido incluso por el Parlamento Europeo, esta estructura sigue siendo su seña de identidad y les permite ofrecer atención personalizada en un ambiente cálido, cercano y positivo. Desde su fundación en 1985 en Sevilla, Nuevo Futuro ha ayudado a más de 500 niños y jóvenes a labrarse un futuro digno. Hoy día atiende a 24 menores en 3 hogares concertados con la Junta de Andalucía y a 4 jóvenes en su proyecto privado del piso de mayoría de edad.

A través de estos hogares de acogida y programas educativos y de acompañamiento, Nuevo Futuro no solo cubre necesidades básicas, sino que apuesta por algo fundamental: el desarrollo personal y emocional de cada menor. Porque detrás de cada historia difícil hay un niño con talento, sueños y con derecho a una segunda oportunidad.

El trabajo de Nuevo Futuro Sevilla es posible gracias al compromiso de profesionales, voluntarios y colaboradores que creen firmemente en una sociedad más justa e inclusiva. Personas que entienden que invertir en la infancia es invertir en el futuro de todos.

Todos los beneficios de los eventos organizados por Nuevo Futuro, como El Rastrillo, uno de los grandes eventos sociales de Sevilla, o el Mercado de Navidad, que se organiza anualmente en el mes de noviembre, aportan más seguridad a todos sus recursos y garantizan una atención que consigue que para estos niños, niñas y adolescentes no sea una merma vivir en un centro de protección, favoreciéndoles la igualdad de oportunidades.