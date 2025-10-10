Café Cantante, el ciclo de flamenco y jazz que tendrá lugar en una de las terrazas con más encanto de la ciudad

Puerto de Cuba Café del Río acogerá el ciclo Café Cantante, una iniciativa que recupera un concepto muy popular a principios del siglo XX y que reunirá a los mejores artistas del flamenco y la fusión de flamenco jazz en un formato íntimo que tendrá lugar todos los martes a las 20:00 horas, en dos ciclos, desde el 14 de octubre hasta el 2 de septiembre.

Entre los artistas que se dejarán ver por Puerto de Cuba Café del Río estarán Arcángel, Esperanza Fernández, Rycardo Moreno, Jesús Méndez, Canito, Caracafé, Rocío Luna, David Fernández, Rafael de Utrera o Diego Villegas, algunos de los cuales participaron en la presentación junto al coordinador del ciclo, Manuel Macías. También estarán el prestigioso artista Fernando Clemente, autor del cartel de este ciclo, el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez y el director del Grupo Puerto de Cuba La Raza, Pablo Castilla.

Programación de Café Cantante

El primer ciclo de flamenco tendrá lugar entre el 14 de octubre y el 4 de noviembre, con conciertos de artistas como Rafael de Utrera, Jesús Méndez, Rocío Luna y David Fernández, con las colaboraciones especiales de Arcángel y Esperanza Fernández.

El siguiente ciclo mostrará formatos y texturas diferentes con guiños al jazz, soul y otras músicas que dialogan perfectamente con el flamenco, entre el 11 de noviembre y el 2 de diciembre. Se personarán músicos flamencos como Canito con su último trabajo The next Bulería, que llega con una formación de seis músicos o Diego Villegas con sus vientos desde Sanlúcar de Barrameda, que presentará su reciente último disco, Caracafé con sus sonidos puros flamencos de las Tres Mil Viviendas y sus guiños al soul, que adquirió en formaciones como Pata Negra, o el vanguardista y a la vez flamenquísimo Rycardo Moreno de Lebrija, nos emocionarán con su talento creativo e interpretativo en un espacio único que inspira a los artistas.

14 de octubre : Rocío Luna con Arcángel como artista invitado.

: Rocío Luna con Arcángel como artista invitado. 21 de octubre : David Fernández con Esperanza Fernández.

: David Fernández con Esperanza Fernández. 28 de octubre : Rafael de Utrera con Pepe Fernández.

: Rafael de Utrera con Pepe Fernández. 4 de noviembre : Jesús Méndez con Pepe del Morao.

: Jesús Méndez con Pepe del Morao. 11 de noviembre : Canito.

: Canito. 18 de noviembre : Caracafé.

: Caracafé. 25 de noviembre : Diego Villegas.

: Diego Villegas. 2 de diciembre: Rycardo Moreno.

Venta de entradas

Las entradas para disfrutar de este evento único en la ciudad se podrán adquirir a través de la plataforma de venta de El Corte Inglés y tienen un precio de 20 euros por persona.

El coordinador del ciclo, Manuel Macías, ha señalado que «recuperamos el espíritu de los famosos cafés cantantes que popularizaron el flamenco y sirvieron de inspiración para lo que hoy conocemos como tablaos. En Puerto de Cuba Café del Río se abre una ventana al flamenco, algo que es admirable».