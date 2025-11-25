Carmen Sánchez Ruda lleva su 'Artectura' al hotel Ocean Drive

Esta licenciada en Bellas Artes con estudios también de Historia del Arte y es restauradora. Ha vivido hasta hace unos años en Ayamonte. Desde allí pasó a Sevilla, "con mi nueva ciudad cambió también mi pintura. Este lugar ha influido en mi y en mi obra, que se ha visto influida por todo lo urbano". Desde muy joven compagina sus dos pasiones: la restauración y conservación de obras de arte y la pintura.

'Artetura', la muestra que estará en el Ocean Drive hasta el 30 de noviembre, es un manifiesto artístico, un lenguaje visual y conceptual que reivindica "el alma de los espacios habitado". Carmen Sánchez Ruda trata con su pintura "leer la ciudad como un cuerpo emocional, donde cada ventana, sombra o rincón guarda una historia". Y para conseguirlo, convierte los elementos urbanos cotidianos en experiencias visuales, cargadas de alma, "transformando lo funcional en poético y lo cotidiano en bello", señaló. El nombre de la exposición nace de una fusión de arte, arquitectura y vida. "Es mi búsqueda de la belleza en lo cotidiano".

También ha expuesto su obra en el centro cultural Los Álamos de la playa de La Antilla, en Lepe, localidad con la que guarda un vínculo muy especial, ya que realizó la última y más reciente restauración del retablo mayor de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán.