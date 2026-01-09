Carnaval de Alcalá de Guadaíra 2026: programación completa y fechas clave de esta fiesta de Sevilla

Falta poco para que el Carnaval vuelva a tomar las calles. Hablamos de una fiesta popular que, cada año, cobra especial protagonismo en Andalucía y que va más allá del famoso Carnaval de Cádiz. En la provincia de Sevilla, son numerosos los municipios que creado con el tiempo una identidad propia alrededor de esta celebración, convirtiéndola en una cita señalada del calendario para los vecinos y visitantes.

Es el caso de Alcalá de Guadaíra, que cuenta con uno de los carnavales más conocidos y participativos del entorno sevillano. Igual que sucede en Fuentes de Andalucía, ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico debido a su particular enfoque. En este sentido, la localidad situada en la comarca de Los Alcores, nos acerca famosas actividades, como el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, el Baile de Disfraces, la Fiesta del Hornazo y los icónicos desfiles del Humor y de la Fantasía.

Así es el carnaval de Alcalá de Guadaíra

Con más de 77.000 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2025), Alcalá de Guadaíra deja volar su imaginación en Carnaval. La fiesta, que en 2026 se extenderá del 12 al 22 de febrero, contará con pequeños alicientes desde el mes de enero. Todo ello, para ir calentando motores, mientras la ciudad se encarga de ultimar todos los preparativos.

Se trata de uno de los carnavales favoritos de muchos sevillanos. Según la página web oficial, en 1982 se creó la Asociación Alcareña del Carnaval, después de que un grupo de amigos alquilase un chalet y comenzase a copiar coplas de algunas cintas de carnaval de Cádiz. Eran conocidos como 'Los Pies Redondos' y fueron unos auténticos pioneros en la región.

Los desfiles del Humor y de la Fantasía

El Carnaval en Alcalá de Guadaíra destaca por su carácter participativo. Así, entre sus tradiciones más importantes, se encuentran los desfiles del Humor y de la Fantasía. Se trata de uno de los actos centrales de la programación; un evento multitudinario en el que las carrozas y los participantes lucen sus creativos disfraces y coreografías, mientras recorren el amplio entramado urbano del municipio por algunas de sus principales calles.

Programación completa del Carnaval de Alcalá de Guadíra 2026

Tal y como ha publicado la organización del Carnaval, en 2026 nos encontramos con la siguiente programación: