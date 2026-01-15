Carnaval y sabor se dan la mano en La Algaba

El Carnaval de La Algaba, que se prolongará hasta el sábado 14 de febrero, consolida al municipio como uno de los referentes provinciales de esta celebración, especialmente por su programación gastronómica, considerada una seña de identidad que cada año gana más protagonismo.

Desde el 10 de enero, y durante todos los fines de semana hasta la conclusión de las fiestas, vecinos y visitantes pueden disfrutar de una variada oferta culinaria tradicional que convierte al municipio en un punto de encuentro para los amantes del buen comer. Entre los eventos más emblemáticos destaca la Pringaíta, cuya 35ª edición se celebra este 2026 y que da nombre al galardón Pringao de Oro, concedido anualmente como homenaje. Junto a ella, otras citas populares como la Salchichá, la Alitá, la Paellá o la Camaroná, completan un total de diez encuentros gastronómicos que hacen de La Algaba un auténtico festín de sabores tradicionales.

Pero el carnaval algabeño no se reduce a la gastronomía. La programación incluye un amplio abanico de actividades culturales y festivas que van desde pasacalles, desfiles de disfraces, carrozas, batucadas y concursos de chirigotas y comparsas, además de reconocimientos a personas destacadas del carnaval local, organizados por la Asociación Carnavalesca en colaboración con la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento.

Entre los eventos más destacados se encuentran el tradicional Domingo de la Pringaíta y el Pregón del 8 de febrero; la Gran Final del Concurso Provincial de Chirigotas y Comparsas, prevista para el 12 de febrero; y la Gran Cabalgata de Disfraces, que recorrerá las calles del municipio el sábado 14 de febrero hasta la Plaza de España, donde se cerrará la celebración con la Quema y Entierro del Júa.

La programación también dedica un espacio especial a los mayores y a los niños. El martes 10 de febrero se celebrará la XII Convivencia Provincial de Mayores, con la participación de cerca de 1.000 personas de Centros de Participación Activa de toda la provincia. Por su parte, los más pequeños tendrán su protagonismo en el Pregón Infantil durante el 'Domingo de la Pringaíta' y en la gala de los Reyes Infantiles, que tendrá lugar el 31 de enero. Además, dos cuartetos infantiles de La Algaba participarán en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz los días 17 y 31 de enero.

"Por todo este despliegue", señala el alcalde, Diego Manuel Agüera, "es por lo que los algabeños desean que todo amante del carnaval, la gastronomía y las fiestas populares pase por nuestro pueblo y pueda disfrutar de estos eventos tan únicos y característicos".

Con su combinación de tradición, sabor y alegría, La Algaba reafirma cada año su lugar en el mapa de los carnavales sevillanos, ofreciendo una experiencia que fusiona cultura, fiesta y gastronomía para todas las edades.