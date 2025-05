Cavalcade Ferrari: El ‘cavallino rampante’ ruge en el parque

Las palomas del parque de María Luisa tuvieron un duro competidor ayer domingo: el cavallino rampante. En total, 115 coches de la escudería Ferrari procedentes de 25 países tomarán la Plaza de América como campamento base para realizar diferentes rutas que les llevarán a recorrer las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga hasta el próximo jueves. Es la primera vez que la Cavalcade Ferrari ha salido de Italia y la expectación que ha creado en Sevilla ha sido muy grande, tanto que no ha parado de llegar gente a la Plaza de América para ver los coches.

Las palomas no es que hayan pasado a segundo plano, es que ni han aparecido por la zona donde suelen estar. A pesar del intenso calor que hacía sobre la una en el parque de María Luisa, no pararon de acercarse curiosos que, móvil en mano, no dejaban de explicar y contar las excelencias de los Ferrari y de fotografiarse con los diferentes coches procedentes de 25 países. De hecho, muchos intentaron también averiguar los países por las matrículas.

Es un evento exclusivo para los clientes de Ferrari y se celebra desde hoy, 26 de mayo, hasta el 29. Desde Sevilla, recorrerán más de 1.500 kilómetros por toda Andalucía.

El lunes 26, la comitiva de 115 deportivos partirá de Sevilla hacia Morón de la Frontera, la “puerta” de la Sierra Sur, y continuará hasta Arcos de la Frontera. Tras pasar por las colinas de Medina Sidonia, llegarán a Cádiz. De regreso a Sevilla visitarán Jerez de la Frontera.

El segundo día la Cavalcade se dirigirá hacia Lora del Río, para luego bordear el embalse de José Torán hasta Palma del Río, pasarán por el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos hasta el Palacio y Jardines de Moratalla, una joya arquitectónica conocida como el “Versalles andaluz”.

El 28 de mayo saldrán de Sevilla hacia la sierra de Grazalema. Los Ferrari visitarán Ronda, pasando por El Burgo y Ojén. La llegada a Marbella estará marcada por una parada en Puerto Banús. En el Circuito Ascari la adrenalina tomará las riendas, para vivir la emoción de la conducción deportiva en pista.

El itinerario del último día, 29 de mayo, los 115 Ferrari visitarán La Puebla de Cazalla, La Romera, Pruna y Algámitas. Una parada especial será Osuna, con una visita exclusiva a El Coto Las Cantera. También visitarán Lantejuela y Marchena. A partir de las 13:15 será el regreso a Sevilla con un desfile final que partirá de la Plaza de América para, desde la Avenida de la Palmera, llegar hasta el Paseo de Colón, la calle Betis, y desde allí al centro monumental hasta la Avenida de la Constitución. Esa será la despedida de la Cavalcade Ferrari de la ciudad.

La noche final contará con una subasta benéfica con objetos de colección, piezas únicas de la colección Ferrari y experiencias exclusivas para apoyar proyectos educativos.