Cena benéfica de la FMJV y el Grupo ABU en Sevilla a favor de la investigación del cáncer de mama metastásico: reserva ya tu plaza

El viernes 24 de octubre, la Fundación María Jesús Vera vuelve a reunir a la sociedad sevillana en su tradicional cena benéfica anual en favor de la investigación contra el cáncer, un encuentro que ya se ha consolidado como una de las grandes citas solidarias del otoño.

El evento tendrá lugar, una vez más, en el Real Club Pineda de Sevilla, y destinará los fondos recaudados a un proyecto de gran valor y esperanza: la investigación sobre el cáncer de mama metastásico que desarrollan conjuntamente CABIMER (Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa) y el Hospital Universitario Virgen Macarena.

Tras el éxito de las anteriores ediciones, que en 2023 lograron reunir a más de un millar de asistentes, Grupo ABU y la Fundación reiteran su compromiso con una causa que necesita del apoyo de todos: impulsar la ciencia que da vida, tiempo y futuro a quienes luchan contra esta enfermedad.

La V edición de la cena benéfica será, como cada año, mucho más que una velada solidaria. Se ha convertido en un símbolo de unión, esperanza y compromiso social, en la que cada brindis representa un gesto de apoyo y cada aportación una semilla de futuro. Será, además, una noche para compartir, emocionarse y disfrutar, siempre con la investigación como protagonista.

El cáncer de mama metastásico continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la ciencia: cada minuto se diagnostican cuatro nuevos casos en el mundo y una mujer pierde la vida. Aunque la detección precoz ha mejorado las tasas de supervivencia en fases iniciales, en estadio metastásico la tasa a cinco años se reduce drásticamente al 32%.

Los investigadores de CABIMER y del Hospital Virgen Macarena trabajan en una línea innovadora que estudia cómo el tumor utiliza a las células mieloides supresoras (MDSCs) para escapar del sistema inmunológico, expandirse y resistir los tratamientos actuales. Un hallazgo que abre nuevas puertas para el desarrollo de terapias más eficaces.

Este 24 de octubre, Sevilla tiene una nueva cita con la solidaridad y la ciencia. Una noche para demostrar, una vez más, que juntos podemos transformar esperanza en futuro.