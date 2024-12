Cenas sorpresas en restaurantes de Sevilla que desvelan antes de la cita: así funciona esta app

Los amantes de la comida y de las sorpresas pueden estar de enhorabuena con la llegada de Uncovercity a los restaurantes de Sevilla. Se trata de una aplicación que opera en varias ciudades de España y que trabaja con muchos de los restaurantes y establecimientos hosteleros que hay repartidos por el país para ofrecer cenas y almuerzos sorpresa a quienes hayan adquirido uno de sus cupones.

De esta manera, las personas interesadas conocerán el destino de su cita una hora y media antes de que tenga lugar. La comida que tomen durante la cena o el almuerzo será completamente sorpresa, aunque a través de dicha aplicación tendrán siempre en cuenta los gustos de sus clientes y las alergias o necesidades alimenticias.

Cómo funciona

Para poder disfrutar de esta experiencia sorpresa la persona interesada deberá adquirir, a través de la página web de Uncovercity, uno de los bonos que oferta la aplicación. Existen cuatro opciones menú de diferentes precios pensadas para dos personas. Todas ellas incluyen bebida y postre:

VIB: 35 euros por persona

POP: 50 euros por persona

ÑAM: 70 euros por persona

WOW: 95 euros por persona

TOP: 125 euros por persona

Tras la compra, la persona interesada recibe un correo para personalizar su menú o su tarjeta regalo, en caso de que quiera obsequiar a alguien con ella. Más tarde su podrá seleccionar la fecha y la ciudad en la que se quiere disfrutar de la cena o el almuerzo. El último paso consiste en rellenar un formulario con los gustos, alergia e intolerancias de cada uno de los comensales. Dos días antes de la cita, los interesados recibirán pistas para que adivinen el lugar en el que van a hacer su degustación y una hora y media antes de esta, recibirán un mensaje con todos los datos del restaurante en el que tendrá lugar.

Qué restaurantes pueden participar

De entre todos los establecimientos hosteleros que están adheridos a esta aplicación hay algunos con comida tradicional, otros más vanguardistas e incluso algunas Estrellas Michelin.

De cara a que la experiencia pueda ser una sorpresa desde Uncovercity no desvelan los restaurantes con los que trabajan pero sí puntualizan cuáles los que no forman parte de las opciones están las franquicias y locales de comida rápida, los restaurantes con malas valoraciones o aquellos que no cumplan los estándares de calidad, esto es, productos frescos, atención al cliente excepcional y un ambiente agradable y cuidado.