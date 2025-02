La chirigota de Los Palacios, "ni fu, ni fa" en el COAC 2025 pese a alguna genialidad

La chirigota de Los Palacios dejó sensaciones encontradas anoche en la penúltima sesión de preliminares del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) 2025. Y es que pese algunas genialidades de su autor, el gaditano Luis María Rodríguez Rondán, y a la gran interpretación del grupo, su pase quedó finalmente como su nombre, Ni fu, ni fa.

El grupo se distancia este año de sus últimas propuestas, en las que parodiaban a personajes famosos como Julio Iglesias, Raphael o Jordi Hurtado, y apuesta por un personaje que lleva la indolencia al extremo. Como cantan en una trabajada presentación, en la que incluso tienen que coger aire para decir que "los toros, el fútbol el Carnaval,.la Semana Santa, Feijóo, Pedro Sánchez..." que para ellos son "ni fu ni fa", "yo te lo explico, que soy un tío que to le da igual (...) que lo mismo come con picos que con pan".

Bien en los pasodobles, puro Luis María. El primero para contar que todo para ellos es "ni fu ni fa" desde que existen, he hecho llevan el "chandal del Barcelona y el pantalón del Real Madrid". Esa apartía la reconducen en la parte final para criticar a los que les da igual "izquierda que derecha" y rematar con un "que le den por culo a la gente": En el segundo, a la turistificación, no comprenden qué está ocurriendo en Cádiz, donde "ya no hay ni cucarachas" de allí y "hay algas de las Bahamas en la Caleta". Acaban rematando que el problema ha llegado a tal punto que en las tardes de calorcito te pica "un mosquito del Nilo y no uno del Río San Pedro".

Simpatico el primer cuplés a los temas que les han pisado en preliminares por cantar tan tarde, rematado con la chirigota negacionista, cuyos cuplés eran "tan buenos porque pusieron el Falla boca abajo". Peor el segundo a los jugadores que se ponen la mano en la boca para que no les lean los labios, aunque terminan virando hacia su suegra, que hace lo mismo al criticarlo, con final escatológico cuando come berza.

La actuación la remata un popurrí merece la pena aunque sea por surrealista, ya que, pese a que no le funcionan los golpes, lo cantan entero cargando un ropero que le quitan del medio a una abuelita por 20 euros. Cuarteta a cuarteta no encuentran donde deshacerse del trasto por todo Cádiz y acaban devolviéndoselo a la anciana camuflado de una entrega de Amazon.