'El cielo de los animales', en el cine de verano de la Diputación con sorpresa incluida el 3 de septiembre

El Cine de Verano Patio de la Diputación tiene previsto ofrecer el miércoles 3 de septiembre, una pequeña sorpresa a sus espectadores y contará para ello con la presencia en el Patio de la Sede provincial del director Santi Amodeo, el productor Daniel Pérez Astiárraga y la actriz Paula Díaz, que presentarán brevemente al público la película ‘El cielo de los animales’, de la que los tres forman parte y que se proyectará a continuación en la sesión.

‘El cielo de los animales’ es una película hispano rumana de drama y fantasía escrita, coproducida y dirigida por el sevillano Santi Amodeo, basada en el libro homónimo de David J. Poissant, con Raúl Arévalo, Paula Díaz, África de la Cruz, Claudio Portalo, Jesús Carroza y Manolo Solo como protagonistas. La proyección estará precedida por el cortometraje ‘Camino Roya. Un mapa de ida y vuelta’, de la también sevillana Rocío Rodríguez Cruz.

El Cine de Verano Patio de la Diputación ha recibido un total de 22.000 espectadores. Personas que, desafiando en muchas ocasiones la continuada ola de temperaturas nocturnas extremas en Sevilla, optaron por esta actividad cultural, un imprescindible ya del verano capitalino, que aúna la posibilidad de disfrutar del visionado al aire libre de una película actual de calidad y de la restauración propia del tradicional ambigú.

Para cuando llegue el domingo 7, el Cine de Verano Patio de la Diputación habrá ofrecido un total de 75 sesiones cinematográficas, con una cartelera en la que ha tenido una gran presencia el género documental y el cine español. ara su clausura, el domingo 7, el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla vuelve a reforzar esta apuesta por el cine español y de factura sevillana, con la proyección de Ellas en la ciudad, documental dirigido por la sevillana Reyes Gallegos, que firma el guion junto al también sevilano y protagonizado por la generación de mujeres que pobló los barrios de la periferia sevillana, construidos en los 70. A través de sus vidas en tres barrios de Sevilla, descubrimos cómo ellas son el sostén familiar y vecinal, a través de testimonios imprescindibles para conocer desde la perspectiva de género la Sevilla de los últimos cincuenta años. Como preludio, la sesión se complementa con el documental Plazes-24, de Pedro J Canela.

Hay que destacar también el homenaje que tributa el Cine de Verano Patio de la Diputación al actor recientemente fallecido Gene Hackman, con la proyección el sábado 6 de Arde Mississippi, dirigida por Alan Parker y coprotagonizada por Willem Dafoe.