Circo por Barrios: espectáculos gratuitos a pie de calle en Triana y la Macarena durante este fin de semana

Este fin de semana, durante los días 11 y 12 de octubre, coincidiendo con la celebración del Día de la Hispanidad y de que muchas personas podrán disfrutar de un puente de tres días de manera excepcional, el Ayuntamiento de Sevilla a través de los Distritos de Triana y la Macarena ha organizado un nuevo ciclo de Circo por Barrios, que en esta ocasión lleva por nombre "Fisgoneo". Con la iniciativa el consistorio trata de acercar esta forma de expresión artística y cultural a todos los vecinos y vecinas de Sevilla a través de funciones de espectáculos de acrobacia y animación a distintos espacios públicos de la ciudad.

Energía, humor, desafío a la gravedad, música y danza, malabares… y todo al aire libre . Estos son algunos de los ingredientes que componen el Ciclo de Circo por Barrios 2025. En esta ocasión serán dos los barrios que acojan los diferentes espectáculos que tendrán lugar en las calles a lo largo de este fin de semana:

Distrito Macarena

El encuentro de Circo por Barrios tendrá lugar en el distrito Macarena, concretamente en la Torre de los Perdigones (junto al bar La Vespa) el sábado, 11 de octubre, a las 18:00 horas, de la mano de la compañía De tal Palo. La entrada es completamente gratuita y el acceso es libre a todos los públicos.

Distrito Triana

En el caso de Triana, el Circo por Barrios tendrá lugar en el Parque del Turruñuelo, en Marifé de Triana, el domingo, 12 de octubre, a las 12:00 horas, también de la mano de la compañía De tal Palo. Al igual que en el caso anterior, la entrada es gratuita y el acceso es libre a todos los públicos.

Circo por Barrios es una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla, promovida principalmente desde el Área de Juventud, Ciencia y Universidades y Cooperación al Desarrollo, que acerca espectáculos de circo, animación y acrobacia a espacios públicos de los distintos distritos de la ciudad. El objetivo que se persigue con esta idea es aproximar la cultura, el ocio saludable y la expresión artística a barrios que normalmente no son centros culturales tradicionales, de modo que los vecinos y vecinas de estos lugares más periféricos puedan disfrutar de espectáculos gratuitos sin necesidad de desplazarse al casco histórico de la ciudad.

La iniciativa destaca, especialmente, por ser de acceso libre y gratuito, algo que favorece la inclusión social, por ubicarse en barrios más alejados del centro histórico de la capital, de manera que se alimente la vida de los mismos (Macarena, Triana, Norte, Este-Alcosa-Torreblanca, Sur, Bellavista-La Palmera, Cerro-Amate, etc.), y por tener una amplia variedad artística, ya que los espectáculos abarcan animación callejera, payasos, malabares, acrobacias, música y humor con compañías diversas, nacionales o locales.

Estos ciclos suelen organizarse durante varios días o semanas, con programación en distintos puntos para generar presencia constante. También sirve como estrategia de ocio para jóvenes, de dinamización de los espacios públicos y de refuerzo del tejido cultural local.

El circo moderno ha evolucionado más allá del entretenimiento tradicional: es una herramienta educativa y social que fomenta la inclusión y la participación comunitaria. Talleres, espectáculos y actividades circenses pueden servir para fortalecer la cohesión social, brindar oportunidades a jóvenes en riesgo y promover la expresión artística en contextos donde escasean las alternativas culturales.

Acercar el circo a los ciudadanos es una forma de democratizar el acceso a la cultura y al arte, permitiendo que personas de todas las edades y contextos disfruten de una experiencia escénica única. El circo, con su mezcla de destreza física, música, humor y narración visual, estimula la imaginación y promueve valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la creatividad. Llevarlo a espacios públicos da lugar a que se convierta el entorno cotidiano en un escenario vivo y en un punto de encuentro donde el arte está más accesible para todos y todas.