Los mejores lugares para coger castañas cerca de Sevilla este otoño

El mes de octubre en España es sinónimo de dos cosas: la celebración del Día de Todos los Santos y la época de las castañas. Es durante esta época del año, especialmente a finales de este mes, cuando en las calles de pueblos y ciudades se empiezan a ver los tradicionales puestos de venta de castañas. Aunque relacionemos su olor con la Navidad lo cierto es que la mejor época para consumir castañas es entre octubre y noviembre.

Aunque Sevilla no cuente con muchas zonas de castañares como sí sucede en otras provincias como Granada, hay algunas que no están demasiado lejos de la capital y a las que se puede ir y volver en el mismo día. Estas son las más cercanas a la hispalense, algunas de las cuales están en otras provincias como Huelva y Málaga.

Sierra Norte de Sevilla

La comarca de la Sierra Norte de Sevilla cuenta con algunas zonas en las que es posible encontrar castañas. La más extensa se encuentra en el término municipal de Constantina y por ella pasa el conocido como Sendero de los Castañares. Se trata de una ruta circular de algo menos de 6 kilómetros que atraviesa densos bosques de castaños. Esta zona de la provincia está a poco menos de hora y media de la capital y, además de la ruta mencionada, hay numerosos lugares de gran belleza que son perfectos para visitar durante estas fechas, aprovechando los colores del otoño.

Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva

En la dehesa de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche existen multitud de rutas y senderos en los que se puede disfrutar de paisajes en con castaños. De hecho, en esta zona se encuentra el pueblo de Castaño del Robledo, precisamente por ser una localidad rodeada de ambos árboles. Una de las rutas más populares para adentrarse en castañares en esta zona es la del Cerro del Castaño y se trata de un sendero de dificultad baja.

Además de disfrutar del paisaje, en pueblos como Aracena, Linares de la Sierra o Alájar se puede disfrutar de carnes a la brasa que en estas fechas preparan en salsa de castaña. También se pueden adquirir tortas de castaña o mermeladas y licores con este fruto. La sierra de Aracena y Picos de Aroche se encuentra a algo más de una hora de Sevilla.

Bosque de Cobre, en Málaga

El Valle del Genal, donde se encuentra el famoso Bosque de Cobre de Málaga, está algo más lejos de Sevilla que Aracena y la Sierra Norte, pero su belleza paisajística merecía estar dentro de este listado. Dentro de esta zona, las localidades de Igualeja y Pujerra son las más vinculadas al castañar, pero el bosque se extiende mucho más allá de estos términos municipales.

En el año 2021 esta zona sufrió un terrible incendio que tuvo consecuencias fatales para muchos de los castañares de la zona pero el popular Bosque de Cobre se salvó prácticamente al completo. Sin duda se trata de un lugar mágico al que merece la pena a pesar de estar a dos horas de la capital hispalense.

Consejos para coger castañas

Por norma general, la recolección de las castañas se da en el mes de octubre, con la entrada del otoño, y cuando el erizo, que es lo que recubre al fruto, ya va llegando a su madurez. Este cae al suelo y deja a la vista la castaña que posteriormente se recolectará.

La recogida de las castañas se suele realizar a mano, siempre protegida con unos guantes de trabajo para evitar pinchazos con las púas de los erizos. La selección manual permite ir seleccionando aquellas que se encuentran en buen estado y desechar las que no. No obstante siempre es aconsejable cerciorarse de que la castaña está madura y no tiene ningún picotazo de algún insecto y que es óptima para consumirlas.

La mejor manera de transportar las castañas es hacerlo en una caja de madera o en una cesta de mimbre, en contraposición a las bolsas de plástico, puesto que estas no permiten que el fruto respire bien y se podría pudrir. Una vez en casa las castañas se pueden cocinar al horno, en una sartén preferiblemente especial para castañas e incluso en el microondas.