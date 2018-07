Al quirófano para lucir tipo

Cada vez son más los sevillanos que se someten a tratamientos de cirugía estética antes de ponerse el bañador y pisar la playa o la piscina. En los meses previos al verano, las clínicas reciben una fuerte demanda de cirugías corporales, entre las que destaca la lipoescultura láser. "Según un estudio interno que hemos llevado a cabo en Clínica Golden, el 68% de nuestros pacientes de cirugía estética se realizan una lipoescultura. Y, de estos, más del 50% eligen los meses previos al verano", afirma el doctor Salvatore Pagano.

No obstante, las cirugías corporales y el calorno son grandes amigas. "En julio y agosto, no recomendamos a nuestros pacientes realizarse una intervención de este tipo ya que la recuperación es más llevadera en meses en los que las temperaturas son más bajas”, advierte el especialista, que añade: "Aquí, en el Sur, el sol es una fuente de vida, pero también puede ser un peligro si no se llevan a cabo los cuidados pertinentes”.

Una novedosa alternativa a la cirugía corporal es la criolipólisis, un tratamiento médico-estético que elimina la grasa localizada mediante la aplicación superficial de frío a temperatura controlada. "La tecnología selecciona y encapsula el tejido graso, congela las células adiposas y, en los días siguientes al tratamiento, el cuerpo las elimina de forma natural a la vez que realiza un efecto tensor sobre la piel”, detalla el doctor.

Zanahoria y agua conviven con el colágeno

La preocupación por tener un cuerpo perfecto comienza por un correcto y minucioso cuidado de la piel. El Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud en 2018 está activo desde el día 1 de junio y hasta el 15 de septiembre. Su objetivo es reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura estival y a posibles olas de calor.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha activado una campaña titulada Disfruta este verano con salud como un plan preventivo contra los efectos del exceso de temperaturas. Este plan tiene como punto inicial la hidratación; algo que, a su vez, Pagano marca como el principal consejo para el verano: "La piel está hecha básicamente de agua y colágeno y, durante el verano, las altas temperaturas conllevan una mayor sudoración que tiende a deshidratar y a resecar la piel. Por ello, es fundamental beber al menos un litro de agua al día”.

"Debemos ponérselo fácil a nuestro cuerpo" para favorecer la función de termorregulación. “Evitar los picos de calor, ponerse una buena protección solarcada 3 horas, hidratarse constantemente y asumir carotenoides en pastilla o mejor en alimentos (zanahorias, tomate, etc.) que ayudan de forma natural a protegernos de los rayos UVA”. Son las principales indicaciones que Salvatore Pagano, de Clínica Golden, recomienda cuando los termómetros marcan por encima de los 30º. Y es que, más allá de que existan miles de enfermedades de la piel, para lo que, “si existe alguna duda, es importante acudir a la consulta del dermatólogo”, la exposición solar excesiva disminuye la producción de colágeno y acelera los signos del envejecimiento.

La clave parece estar en el colágeno. El colágeno es una proteína fundamental del cuerpo y la responsable de la elasticidady regeneración de la piel. A partir de los 30 años, aproximadamente, la fabricación natural de la proteína va reduciéndose progresivamente; lo que se ve, a su vez, perjudicado por factores externos como el sol.

Cremas y el milagro del ácido hialurónico

"Hay que darle a la piel lo necesario para que se pueda regenerar de forma natural. Esto significa que por vía oral debemos acostumbrarnos a asumir diariamente colágeno, vitamina C (necesaria para la producción del colágeno) e insisto, ingerir, al menos, un litro de agua. Y tópicamente, es decir, localmente en la piel, tenemos que usar una buena crema hidratante o reafirmante o anti-celulítica y un factor de protección medio-alto”, recomienda Pagano. Tras un estudio realizado por el especialista, halló la formulación para regenerar la piel. Ya ha patentado esta fórmula de colágeno, Colagen plus Golden, que tiene una mayor biodisponibilidad porque contiene aminoácidos esenciales que llegan más fácilmente a la piel permitiendo una regeneración de la dermis mucho más rápida.

Además, existen tratamientos médico-estéticos que mejoran la salud de la piel, aumentan la producción de esta importante proteína y combaten los signos del envejecimiento, ya sea natural o prematuro. "La inducción de colágeno es uno de los tratamientos estéticos más solicitados por los pacientes sevillanos antes de marcharse de vacaciones. Se realizan pequeñas infiltraciones de sustancias biocompatibles estimuladoras de la producción de colágeno, lo que hidrata y aporta firmeza a la piel”, afirma el doctor Antonio Di Benedetto, médico estético de Golden, quien añade: "También, en esta época y con la idea de hidratar e iluminar la piel, la mesoterapia o infiltraciones de ácido hialurónico con vitaminas, es un tratamiento muy demandado”.