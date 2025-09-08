Vuelven las colas a la tienda Swatch: el reloj Moonshine Gold sigue causando sensación

Sillas de playa y personas sentadas en el mismo suelo desde antes de las ocho de la mañana. Con la ciudad volviendo a la rutina en este inicio de septiembre, las colas vuelven a la calle Velázquez y más en concreto en la tienda Swatch, donde un notable número de personas se han dado cita para, como ocurriera en agosto, poder conseguir una edición limitada de un reloj de la marca suiza. La exclusiva pieza es la MoonSwatch Mission To Earthphase-Moonshine Gold y se trata de la segunda entrega de una colección de lo más exclusiva. Únicamente se puede conseguir en seis tiendas de la marca: la ubicada en la arteria del centro de Sevilla y otras situadas en Valencia, Madrid, Barcelona, Marbella y San Sebastián.

Guillermo y Aitor son dos de las personas que conformaban la larga cola en las inmediaciones de la tienda. La novedad de esta colección es uno de los alicientes para que estén allí. "Es una edición limitada y ha salido hoy. Creemos que hay como cincuenta relojes", cuentan con la ilusión de hacerse con esta entrega en la que Swatch colabora con Omega.

Los tiempos de espera han sido duros. La tienda ha abierto a las 10:00 y ellos están todavía en la mitad de la cola cuando se rozan las 11:00 de la mañana. Cuenta Aitor el madrugón que han afrontado para no quedarse sin el reloj. "Llevamos aquí desde las ocho menos veinte de la mañana", declara. Así pues, ya llevan más de tres horas sentados en la calle. Algunos, mientras siguen esperando su turno, hacen cábalas sobre si conseguirán el reloj o se quedarán sin el preciado artículo. Al igual que la pieza vendida en el pasado mes de agosto, quien desee el nuevo Moonshine Gold tendrá que desembolsar 385 euros.

Las características de un reloj especial

La pieza puesta en venta en la mañana de este lunes posee unas características singulares, pues la colección a la que pertenece rinde homenaje a la luna y sólo se venden en tiendas muy específicas de la marca alpina. Con la reventa de estos relojes por las nubes queda clara la gran aceptación que ha tenido entre el público, con coleccionistas ofreciendo cantidades muy superiores a la establecida para su venta oficial.

Snoopy y su mejor amigo Emilio, ambos vestidos de astronautas, son los iconos que aparecen en este reloj especial. El blanco predomina en la esfera junto a un azul que lo hace en todo el conjunto de la pieza. La citada esfera brilla en la oscuridad y los detalles de las lunas en dorado junto a la Tierra embellecen aún más esta entrega de Swatch con Omega. El material del reloj, patentado por la marca, es Bioceramic, que mezcla cerámica y materiales de origen biológico.