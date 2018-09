¿Cómo participar en la Nocturna del Guadalquivir?

La carrera más popular de Sevilla se acerca. El viernes 28 de septiembre se disputará la XXX KH-7 Carrera Nocturna del Guadalquivir y lo hará, como viene siendo habitual, en un ambiente festivo. El evento acogerá un año más a corredores sevillanos y deportistas llegados desde otras ciudades y países. Ya hay más de 9.000 inscritos (con un 33% de participación femenina) con un límite que se establece en 25.000 dorsales.

¿Cómo puedo participar?

Las inscripciones individuales a la nocturna de Sevilla se realizan de forma exclusivamente online, a través de la web del Ayuntamiento. Los participantes deberán pagar 5,5€ a la hora de realizar la inscripción utilizando tarjeta de crédito o débito. Además, existen tarifas reducidas para personas con movilidad reducida, dificultades económicas y residentes en el municipio o mayores de 65 años. Además, la inscripción incluye una Bolsa del Corredor con la característica camiseta naranja.

Las entidades deportivas que quieran participar deberán solicitar el usuario y la clave de acceso a la herramienta informática de gestión de inscripciones de entidades del IMD enviando un email a: correrensevillaesde10@imd.sevilla.org. Las inscripciones de entidades solo podrán realizarse hasta el lunes 24 de septiembre.

¿Hasta cuándo me puedo inscribir?

El periodo de inscripción está abierto desde el pasado 17 de junio y se cerrará el día 27 de septiembre a las 14:00. En el caso de las entidades que realicen la inscripción de forma conjunta, el plazo se cerrará el día 24 de septiembre. En el caso de alcanzar el límite de 25.000 dorsales antes del día 27, las inscripciones quedarán cerradas.

¿Dónde y cuándo recojo el dorsal y la bolsa para la Nocturna?

La entrega de dorsales y la Bolsa del Corredor se realizará los días 21, 22, 24, 25, 26 y 27 de septiembre de 10:00 a 21:00 en la Feria del Corredor ubicada en el Corte Inglés de la Plaza del Duque. Los dorsales también podrán recogerse el mismo día de la carrera, el 28 de septiembre, hasta las 14:00. En el caso de los no residentes en la ciudad de Sevilla, también será posible recoger el dorsal el mismo día de la carrera entre las 14:00 y las 21:00. . Por tanto, los no residentes en la ciudad no tendrán que acudir previamente al día de la carrera.

Para recoger el dorsal y la bolsa del corredor será obligatorio presentar el comprobante de inscripción generado tras finalizar el proceso de inscripción, debidamente firmado, y un documento acreditativo de la identidad (DNI, pasaporte o carnet de conducir).

¿Puede recoger mi dorsal otra persona?

Sí. En este caso, se deberá presentar la autorización firmada junto a una fotocopia del DNI del participante, el DNI de la persona autorizada y el justificante de pago de la inscripción.