Villancicos flamencos de la mano de los Farrucos y Fernández para dar la bienvenida a la Navidad: fecha y entradas

Cada diciembre, la Navidad vuelve a los escenarios de la mano de una de las sagas más queridas del flamenco: los Farrucos y los Fernández, que en 2025 regresan con una edición completamente renovada de Navidad en Familia, un espectáculo que suma nuevas creaciones, una dramaturgia inspirada en los relatos de los mayores y la esencia que ha convertido esta propuesta en un referente nacional durante casi una década.

Bajo la dirección artística de Antonio Fernández Montoya “Farru”, el público se adentra en un viaje emocional que reúne música, baile, cante y guitarra flamenca para evocar los momentos más entrañables de nuestras Navidades, con ecos que van de Triana a Jerusalén: historias transmitidas de generación en generación, valores que perduran y un espíritu de celebración que une a familias enteras.

Este año, Farru vuelve a poner el foco en la familia, el legado y la transmisión de los valores que nos conectan como comunidad, aquello que sostiene el corazón del proyecto. La narrativa, inspirada en las historias que contaban abuelos y padres, teje un hilo emocional que guía al espectador a través derecuerdos, aprendizajes y emociones universales.

El resultado es una obra que se reinventa cada temporada con nuevos números, villancicos de creación propia, compás, gracia flamenca y momentos de ternura. Todo ello al servicio de un mensaje luminoso que acompaña al público al final del recorrido: la importancia de compartir, de celebrar juntos y de mantener vivas las raíces incluso en tiempos inciertos.

Farrucos y Fernández, Navidad en familia

Farrucos y Fernández. Navidad en Familia emprenderá una de sus mayores giras por teatros y espacios emblemáticos del país. Así, el espectáculo iniciará su recorrido el próximo 28 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento de Ubrique, para continuar los días sigueintes por diferentes puntos del país hasta regresar el 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, en el Cartuja Center CITEde Sevilla, una cita especial paratoda la familia.

Como cada año, la propuesta reúne a diferentes generaciones de la saga junto a artistas que ya son parte de este hogar expandido. Al baile estarán Antonio Fernández ‘Farru’, Rosario Montoya ‘Farruca’y Manuel Fernández ‘Carpeta’; al tecladoJosé Fernández; a la guitarra, Álvaro Moreno; ManuelLozano ‘Lolo’a la percusión; al cante lo haránJulia Moreno, Soleá Fernández, Mari Vizarraga, Pepe de Pura, Ezequiel Montoya ‘Chanito’, Juan Fernández, Estrella Fernández y Macarena Fernández, y la narración será de Torombo (que también baila), Pilar Fernández y Rosa María Fernández. Además, contará con sorpresas, como invitados especiales en los conciertos de Madrid y Sevilla.

Venta de entradas

El final de gira en la hispalense tendrá lugar el 23 de diciembre a las 21:00 horas. Las entradas pueden adquirirse en los puntos oficiales habilitados, que en el caso de Sevilla es el Cartuja Center CITE, a partir de 39 euros por persona.

Desde su estreno en 2015, Farrucos y Fernández ha llenado teatros de toda España, consolidándose como una de las grandes celebraciones flamencas de la temporada navideña. Inspirado en las antiguas reuniones populares andaluzas, el espectáculo recupera ese espíritu cercano y festivo que nace al juntarse en el patio para cantar villancicos, tocar palmas, panderetas y guitarras, compartir comida y dejarse llevar por el compás.

Una tradición con raíces en el siglo XVIII, cuando familias y vecinos se reunían para celebrar la llegada de la Navidad entre canciones, risas y el calor de la convivencia. Año tras año, la propuesta ha crecido sin perder autenticidad: una fiesta que emociona, un viaje por la memoria y un encuentro que pone en valor la unidad, la generosidad y la transmisión entre generaciones.