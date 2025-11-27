Las mujeres del Vacie interpretarán 'La casa de Bernarda Alba' en la Fábrica de Artillería de Sevilla: así puedes conseguir tu entrada

Con motivo de la conmemoración de los 600 años de la llegada de los gitanos a España, la Real Fábrica de Artillería de Sevilla acogerá la representación de La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, interpretada por el Colectivo de Mujeres de El Vacie (TNT). La cita teatral tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2025 en diferentes horarios.

Tras el rotundo éxito que cosechó hace 15 años vuelve La Casa de Bernarda Alba dirigido por Pepa Gamboa, con seis de las mujeres que protagonizaron la versión original, junto a la actriz “paya” que las acompañó en varias giras.

La obra, que se presentó en teatros emblemáticos como el Español, Lliure y Arriaga, marcó un hito al dar voz a estas mujeres, logrando reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. No solo cambió sus vidas, sino que también ayudó a transformar El Vacie, obteniendo el apoyo de la Unión Europea. Rocío Montero Maya retoma su papel de Bernarda, acompañada por sus hijas Carina y Sandra, quienes interpretarán nuevamente a Amelia y Angustias.

Y por primera vez, se suma al elenco su nieta Tamara quien dará vida a Adela siguiendo los pasos de su madre y de su abuela, reuniendo así a tres generaciones de mujeres gitanas en el escenario. Y es que esta saga familiar continúa sobre las tablas, transmitiendo de generación en generación el legado de Lorca y dando visibilidad al pueblo gitano.

Se trata de un montaje que fusiona la fuerza de Lorca con la autenticidad de estas mujeres gitanas, y que, tras el gran éxito y las entradas agotadas los tres días en la emblemática Fábrica de Artillería, regresa a TNT los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2025.

Venta de entradas

Las entradas para poder ver esta representación teatral están disponibles a través de la página web de TNT. El horario para ver la obra el viernes y el sábado es a las 20:30 horas, mientras que el domingo, 30 de noviembre, se podrá disfrutar de esta cita a las 19:30 horas.

El precio de la entrada general es de 18 euros por persona, mientras que el de la tarifa reducida para amigos de la TNT es de 12 euros, con posibilidad de adquirir tres entradas por el precio de dos para el público general. Las personas pensionistas, jubiladas, desempleadas o estudiantes podrán adquirir el ticket por un precio reducido de 12 a 13 euros.

Sobre La casa de Bernarda Alba

La casa de Bernarda Alba es una de las obras teatrales más conocidas de la Literatura española. Fue escrita en tres actos por Federico García Lorca en el año 1936, pero no pudo estrenarse ni publicarse hasta 1945, en Buenos Aires, debido a la censura que recibían este tip de producciones durante la dictadura.

En ella se expone la historia de Bernarda Alba, quien tras haber enviudado por segunda vez a los 60 años decide vivir los siguientes ocho años en el más riguroso luto e imponérselo a la fuerza a sus cinco hijas. Con esta obra literaria Lorca hace una descripción detallada de la España profunda y de la realidad de los pueblos a comienzos del siglo XX, momento en que la mujer quedaba relegada a un papel secundario y se le daba suma importancia a preservar la intimidad familiar.