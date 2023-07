Dos conciertos que puedes disfrutar este fin de semana en Sevilla

Aunque el calor no da descanso en la ciudad, la música tampoco cede ante las altas temperaturas. Y este sábado 15 de julio se podrán disfrutar de diversas actuaciones y conciertos en la ciudad. Aquí te proponemos dos opciones:

LP

En Plaza de España será el escenario del único concierto que celebrará el Icónica Fest este fin de semana, el de LP. LP saltó a la fama en 2017 con el tema 'Lost On You', aunque antes de eso ya había compuesto para artistas tan importantes como Rihanna, Cher o Céline Dion. Otros de sus temas son 'Golden' o 'One Like You'.

Su concierto tendrá lugar el sábado 15 de julio a las 22:00 horas.

Las entradas tienen un precio que se encuentra entre los 44 euros y los 66 euros y se pueden conseguir en este enlace.

Concierto XXIV de música antigua en las Noches de los Jardines del Real Alcázar

En el contexto de las Noches de los Jardines del Real Alcázar, Al Cor Gentil protagoniza el concierto en la noche del sábado 15 de julio. Este trío formado por artistas de orígenes y formaciones distintas busca la recuperación, investigación y divulgación de la música desde la Edad Media. En los Jardines del Real Alcázar se interpretará 'La querella di Ezquiela/Nombres de Mujer'.

El concierto comienza a las 22:00 horas y las entradas pueden conseguirse por un precio de 7 euros en el siguiente enlace.

Concierto Carretera y Manta

El Icónica Fest iba a celebrar este domingo 16 el concierto Carretera y Manta, en el que se iba a realizar un homenaje a algunas de las canciones de los años 60, 70 y 80 que han pasado a ser atemporales. En el concierto participan artistas como Los Chichos, Juan de Los Chunguitos y Junco, además de José Ortega, Manzanita (hijo de Manzanita).

El concierto se ha aplazado al 16 de junio de 2024 por las altas temperaturas que se esperan estos días y la dificultad de gestionar la preparación del concierto en plena ola de calor. Aquellos que ya tengan la entrada comprada podrán seguir disfrutando de sus localidades.