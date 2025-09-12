Concurso en Sevilla para seleccionar diseños navideños que iluminarán la ciudad en 2025: requisitos para participar, plazo y premios

Sevilla ya se prepara para la Navidad. El montaje del alumbrado navideño comenzará en octubre y, como cada año, vestirá de luz y color las calles de la ciudad. En total, 304 calles de Sevilla serán decoradas con iluminación festiva, a lo que se sumarán nuevos motivos luminosos en puntos emblemáticos como la Avenida de la Constitución, Sierpes o la Plaza del Salvador, entre otros.

En este marco, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA), ha convocado un concurso para seleccionar tres diseños de motivos navideños que servirán como base para fabricar nuevas piezas luminosas que se instalarán en varias zonas de la ciudad durante las Navidades 2025-2026.

Requisitos del concurso

Podrán participar menores de entre 10 y 16 años que estudien en centros escolares de Sevilla y lo acrediten mediante un certificado emitido por la dirección del centro. Además, será necesaria la autorización expresa del tutor legal. Cada participante podrá presentar un único diseño, que deberá estar relacionado con la Navidad y no podrá incluir imágenes sujetas a derechos de autor.

Diseños admitidos

Los trabajos deberán presentarse en formato A3 y entregarse en archivos digitales de tipo jpg, tiff o png, con un tamaño máximo de 5 MB. En cuanto a la forma, los diseños podrán adaptarse a un rectángulo horizontal de hasta siete unidades de ancho por dos de alto, a un formato horizontal más reducido de cinco unidades de ancho por dos de alto, o bien a un rectángulo vertical de una unidad de ancho por dos de alto.

En todos los casos, se tendrá en cuenta que la futura reproducción estará condicionada por las estructuras y mangueras led empleadas en la fabricación. Los autores y sus tutores legales cederán en exclusiva a la GUMA los derechos de explotación de las obras seleccionadas, que podrán ser modificadas, registradas o desarrolladas como propiedad industrial.

Plazo y premios

El plazo de presentación finalizará el 22 de septiembre de 2025, a través del enlace habilitado por el Ayuntamiento.

Un jurado de la GUMA será el encargado de seleccionar los tres diseños ganadores, atendiendo a criterios de valor artístico, simbólico, originalidad y capacidad de réplica en los motivos luminosos. La resolución será inapelable y, en caso de que así se decida, alguno de los premios podrá quedar desierto. La decisión final será elevada a la Comisión Ejecutiva, órgano competente para la adjudicación.

En cuanto a los premios, cada uno de los tres escolares ganadores recibirá una placa conmemorativa y un cheque de 300 euros destinado a la adquisición de material escolar. La entrega de los galardones se celebrará en un acto oficial en la sede de la Gerencia de Urbanismo.