Cuchareando 2026 reúne este fin de semana en Sevilla a 12 establecimientos en el festival de guisos y postres

La ciudad hispalense acogerá este fin de semana la tercera edición de Cuchareando 2026, el festival dedicado a la cocina tradicional de cuchara y postres caseros que se ha convertido en una de las citas culinarias más relevantes del invierno sevillano. El evento tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de febrero en las terrazas situadas sobre el Marqués de Contadero, en el Paseo de Colón, junto al río Guadalquivir.

La organización corre a cargo de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo junto con la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia, entidades que han confirmado la participación de doce establecimientos hosteleros. Cada uno de ellos presentará un guiso o arroz y un postre, con precios populares que oscilarán entre 3,5 y 4,5 euros por tapa. El recinto dispondrá de una zona común con mesas, escenario para actuaciones musicales y diversas actividades gastronómicas en un ambiente familiar.

Las cifras de las ediciones anteriores avalan el éxito de esta propuesta: más de 4.700 personas asistieron al festival, donde se consumieron más de 1.300 kilogramos de elaboraciones, 6.000 tapas y 2.500 postres. El restaurante Manolo Mayo consiguió el primer premio en guisos con su sopa de tomate tradicional, mientras que Catering Medinaceli obtuvo el galardón en postres por su tocino de cielo.

Horarios y acceso al festival gastronómico

El festival abrirá sus puertas con un horario amplio durante los tres días de celebración. El viernes 20 y el sábado 21 de febrero, el recinto permanecerá activo de 12:30 a 19:30 horas, mientras que el domingo 22 el horario se reducirá, cerrando a las 17:00 horas. La entrada general tiene un coste de 4 euros e incluye una bebida, lo que facilita el acceso a un público amplio.

Los asistentes podrán disfrutar de la variedad de propuestas culinarias en un entorno privilegiado junto al río, con la posibilidad de degustar desde recetas tradicionales andaluzas hasta elaboraciones más creativas que mantienen la esencia de la cocina de cuchara. El formato de tapa permite probar diferentes opciones sin un desembolso económico elevado.

Concursos y reconocimientos a la excelencia culinaria

Al igual que en las ediciones anteriores, Cuchareando 2026 incluye dos categorías de premios: mejor guiso y mejor postre. En ambas categorías se entregarán dos galardones: el premio del jurado y el premio del público asistente. Esta doble valoración permite reconocer tanto la calidad técnica de las elaboraciones como la preferencia popular.

Los establecimientos participantes competirán con propuestas que van desde recetas tradicionales hasta versiones renovadas de platos clásicos. El jurado evaluará aspectos como la calidad de los ingredientes, la elaboración, la presentación y el sabor final. Por su parte, los visitantes podrán votar por sus favoritos a lo largo del fin de semana.

Listado completo de participantes y sus propuestas