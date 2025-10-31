Un día para el encuentro entre las personas mayores

Mensi, José, Joaquín o Francisco son personas mayores. Todas viven en residencias y tienen claro que quieren compartir su tiempo y conocer a otras personas en su misma situación. Conforme se van sumando años las oportunidades de establecer relaciones de amistad con otros son más difíciles. El Centro de Mayores Fundomar Bermejales se convirtió durante la mañana del viernes en un punto de encuentro para usuarios de cuatro residencias: la anfitriona, Domus Vi Santa Justa, Fundomar Heliópolis y Domus Vi Alcalá de Guadaíra. Una iniciativa que está impulsada en el marco del Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación la Caixa.

En el comedor o en el amplio recibidor de la residencia de los Bermejales se han escuchado risas, conversaciones, historias, anécdotas y hasta algún que otro chiste y música. Las notas de la guitarra de Quique, el hijo de una de las residentes pusieron el sonido de fondo de esta convivencia con tanta vida. Los psicólogos del equipo técnico psicosocial de Fundación la Caixa, Erika Rodríguez y Daniel Nogaledo, explicaron que esta iniciativa de Encuentro ConVivir nació de la búsqueda de alternativas para sacar de la rutina a los residentes, "unas personas que cuando no tienen un grave deterioro físico o cognitivo, se cansan también de hablar y ver siempre a los mismos, por eso pensamos que podía ser enriquecedor reunir a residentes de diferentes centros. Planteamos la situación, con todas sus ventajas y dificultades a los directores de las cuatro residencias y nos pusimos en marcha", explicó Erika Rodríguez.

El encuentro ConVivir había sido muy esperado por los residentes. / Antonio Pizarro

"La primera fue en Domus Vi Santa Justa y tuvo tanto éxito que decidimos repetir, incluso algunos de los que participaron entonces no han dudado en hacerlo de nuevo", advirtieron los psicólogos. De este modo, a través de dinámicas de conversación y actividades, se generan momentos de conversación y convivencia entre personas con experiencias de vida parecidas. Una treintena de residentes más el equipo técnico. "En el encuentro pasado nos dimos cuenta de que no solo fue beneficioso para los residentes, sino también para los equipos de cada centro, porque nos sirvió para compartir situaciones y experiencias", afirmó Erika. "En definitiva, hay mucha necesidad de charla y acompañamiento en toda la sociedad, aún más a las personas mayores que no siempren encuentran un sitio donde quedar y hablar de sus cosas. Quieren estar con gente de su edad, compartir experiencias ", afirmó.

Los psicólogos del equipo de atención psicosocial de la Caixa Erika Rodríguez y Daniel Nogaledo flanquean a la directora de Fundomar Bermejales, Sonia Peña. / Antonio Pizarro

Por otro lado, la directora del Centro de Mayores Fundomar Bermejales, Sonia Peña explicó que esta experiencia se va a realizar en los cuatro centros participantes. "Es una bandera contra la soledad no deseada y para las relaciones sociales como mejor medida contra ella porque sirve para ver que hay gente igual que ellos, con los mismos achaques y las mismas maneras de afrontar la vida". Este centro tienen 164 residentes. "Con este tipo de actividades se pretende fomentar la convivencia entre iguales, se podría decir que es un encuentro generacional donde comparten experiencias vitales", señaló la directora.

Mensi, Carmen Martínez Verche es una de las residentes que han participado en la actividad. Lleva dos años en la residencia "por voluntad propia porque para mi familia y para mi la mejor opción era la residencia porque he sido siempre muy autónoma y me daba coraje depender de ellos", aseguró Mensi, quien lleva siempre cerca crucigramas para hacer en el tiempo libre "porque la mente es muy peligrosa y hay que entrenarla", recomendaba esta enfermera jubilada.

Carmen Martínez, Mensi, una de las residentes participantes en el encuentro. / Antonio Pizarro

En otra de las mesas conversaba José Castillo Tirado, jubilado del MOPU (antiguo Ministerio de Obras Públicas y actual de Transporte) y carpintero. Este cordobés de Pedroche lleva desde los 19 años en Sevilla y está en la residencia Fundomar Bermejales. "Aquí estoy extraordinario, este tipo de actividades nos da tanta vida. Estoy muy ilusionado de participar en este tipo de encuentros y conocer a otras personas", asintió.

José Castillo Tirado, otro de los residentes y participantes en ConVivir / Antonio Pizarro

El programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, una iniciativa pionera que desde 2008 impulsa la Fundación la Caixa en colaboración con el Ministerio de Sanidad y más de 130 entidades sociales y que ofrece atención psicosocial, emocional y espiritual a personas en situación de enfermedad avanzada y a sus familias complementando la labor de los equipos sanitarios. A través de 65 equipos de atención psicosocial dsitribuidos en hospitales, domicilios y residencias de toda España, anualmente el programa atiende a más de 34.000 pacientes y 39.000 familiares, y cuenta con más de 1.000 personas voluntarias. Desde sus inicios, han pasado más de 300.000 pacientes y 385.000 familiares en toda España.