Día de la Inmaculada 2025 en Sevilla: horario y orden de actuación de las tunas
Las tunas universitarias llenarán de música la Plaza del Triunfo durante la Vigilia del 7 de diciembre.
Villancicos flamencos de la mano de los Farrucos y Fernández para dar la bienvenida a la Navidad: fecha y entradas
Un año más, las tunas universitarias de Sevilla se reunirán en la Plaza del Triunfo durante la jornada del 7 de diciembre para celebrar la tradicional Vigilia de la Inmaculada.
La celebración tiene sus raíces en 1952, cuando los primeros grupos de jóvenes universitarios comenzaron a acercarse al monumento a la Inmaculada, ubicado en la Plaza del Triunfo, para cantarle a la Virgen. La Tuna de Peritos Industriales fue la primera en realizar este gesto, recibiendo como reconocimiento del Cardenal Segura el fajín blanco, que sigue siendo exclusivo de esta agrupación. Sin embargo, la Tuna de Medicina fue la pionera en convertir este acto en una tradición anual.
Este año, la Vigilia contará con la participación de 15 tunas, que iniciarán sus rondas previas por distintos puntos de la ciudad desde el mediodía del 7 de diciembre. Los horarios de estas rondas son los siguientes:
- 14:00 h – Tuna de Farmacia (Arco del Patio de Banderas)
- 14:30 h – Tuna de Peritos Industriales (Placentines)
- 18:30 h – Tuna de Turismo y Finanzas (San Esteban)
- 19:00 h – Tuna de Agrícolas (Callejón del Agua); Tuna de Aparejadores (Capillita del Carmen, Triana); Tuna de Derecho (Capilla de la Virgen de la Estrella, Triana)
- 20:00 h – Tuna de Ingenieros (Plaza de Santa Cruz); Tuna Femenina (Jardines de Murillo); Tuna de Agrícolas (Plaza de Doña Elvira); Tuna de Arquitectura (Mateos Gago); Tuna del CMU San Juan Bosco (Capilla de la Universidad)
- 20:15 h – Tuna de Económicas (Plaza de Refinadores)
- 20:30 h – Tuna de Medicina (Iglesia de Santa Cruz); Tuna Femenina (Plaza de Santa Cruz); Tuna de Agrícolas (Plaza de la Alianza)
- 21:00 h – Tuna de Peritos Industriales (Plaza de la Alianza); Tuna de Arquitectura (Ximénez de Enciso)
- 21:15 h – Tuna de Económicas (Plaza de los Venerables)
Horarios oficiales de la Vigilia del Día de la Inmaculada 2025
Las actuaciones en la Plaza del Triunfo comenzarán a las 22:00 horas. Cada actuación tiene una duración aproximada de 15 minutos:
- 22:00 – Tuna de Peritos Industriales
- 22:15 – Tuna de Económicas
- 22:30 – Rezo del Arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses
- 22:35 – Tuna de Ingenieros
- 22:50 – Tuna Femenina
- 23:05 – Tuna de Ingenieros Técnicos Agrícolas
- 23:20 – Tuna de Magisterio
- 23:35 – Tuna de Farmacia
- 23:50 – Descanso
- 00:05 – Tuna de Medicina
- 00:20 – Tuna del CMU San Juan Bosco
- 00:35 – Tuna de Filosofía y Letras
- 00:50 – Tuna de Aparejadores
- 01:05 – Tuna de Biología
- 01:20 – Tuna de Turismo y Finanzas
- 01:35 – Tuna de Derecho
- 01:50 – Tuna de Arquitectura (cierre del acto)
También te puede interesar
CONTENIDO OFRECIDO POR SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL
CONTENIDO OFRECIDO POR HOTEL ALFONSO XIII
Contenido Patrocinado
CONTENIDO OFRECIDO POR AMAZON