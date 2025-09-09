Disneyland Paris busca trabajadores en Sevilla: fecha, vacantes y condiciones

Un año más, Disneyland París, uno de los parques temáticos más populares y visitados de Europa, vuelve a España en busca de nuevos talentos. La compañía ha anunciado que celebrará en Sevilla una jornada de reclutamiento para incorporar personal en distintos sectores de sus parques, hoteles y el complejo de ocio Disney Village.

El evento de selección se llevará a cabo el 14 de octubre de 2025 en el Hotel Meliá Lebreros (C. Luis de Morales, 2, Sevilla). Además, habrá otra cita en Valencia el 16 de octubre de 2025, dirigida igualmente a personas interesadas en iniciar o continuar su trayectoria profesional en el sector turístico y de restauración.

Vacantes disponibles

Disneyland París busca cubrir varias posiciones, tal y como señalan en su web oficial:

Camareros y camareras

Cocineros y cocineras

Barman/Barmaid

Empleados/as de restauración

Agentes de recepción y taquilla

Condiciones laborales

Las oportunidades incluyen contratos temporales de entre 2 y 8 meses, con jornadas de 35 horas semanales y disponibilidad obligatoria en los meses de julio y agosto. Estos contratos se desarrollarán entre marzo y octubre de 2026.

Asimismo, se ofrecerán contratos indefinidos a partir de diciembre de 2025, lo que abre la posibilidad de una incorporación estable a la plantilla. En algunos casos, los candidatos podrán recibir una oferta de contrato el mismo día de la entrevista.

Disneyland París subraya que no es necesario contar con experiencia previa, ya que el proceso está abierto tanto a quienes buscan su primer empleo como a quienes desean afrontar un nuevo reto profesional. No obstante, las entrevistas se realizarán en francés y puede solicitarse una evaluación de inglés. La compañía también ofrece alojamiento con plazas limitadas para facilitar la incorporación de los seleccionados.

Otras vías de candidatura

Las personas que no puedan asistir a la convocatoria en Sevilla o Valencia podrán presentar su candidatura en cualquier momento a través del portal oficial de empleos de Disneyland París, con posibilidad de entrevistas por videoconferencia o en las jornadas de contratación que se celebran durante todo el año en Marne-la-Vallée (Francia).